Prezydent Gorzowa wspólnie z partnerami firmą Solaris Bus & Coach oraz Inneko i Miejskim Zakładem Komunikacji zaprasza najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym o ekologii „Chodź, pomaluj…eko-autobusy".

Pierwsze autobusy elektryczne pojawią się w Gorzowie latem 2022 r. Prezydent Jacek Wójcicki w maju 2021 r. podpisał umowę na zakup ośmiu takich pojazdów wraz z infrastrukturą do ładowania. To kolejne działania, w ramach których miasto stawia na nowoczesną, ekologiczną formę komunikacji. Po mieście już jeździ sześć autobusów hybrydowych, dwa kolejne pojawią się wkrótce. Ponadto, w ramach redukcji niskiej emisji, po mieście jeździ 14 nowoczesnych tramwajów. Trwają przygotowania do zakupu kolejnych.