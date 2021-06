Ponad rok temu, w ramach pakietu pomocowego „Gorzowska dycha" ruszyła w naszym mieście akcja umożliwiająca restauratorom zajęcie pasa drogowego i zorganizowanie sezonowego ogródka gastronomicznego. Oczywiście w miejscach, gdzie nie zagraża to pieszym ani ruchowi samochodowemu.

- W momencie luzowania obostrzeń koronawirusowych akcja wspierania gorzowskich restauratorów jest kontynuowana - powiedział Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy urzędu miasta. - Zachęcamy do tworzenia ogródków w nowych miejscach, aby już za chwilę móc trafić ze swoją ofertą do klientów. Jeśli tylko będzie to możliwe, to na pewno na takie wnioski decyzje będą pozytywne.