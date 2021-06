W środku tego tygodnia piłkarskie zespoły z lubuskiej czwartej ligi odrabiają zaległości z dni, gdy granie uniemożliwiały obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Pierwsi mecz z 22. kolejki rozegrali w Gorzowie stilonowcy i ekipa z Ośna Lubuskiego. Pozostałe spotkania odbędą się w czwartek, 3 czerwca.

Stilon dziś przy Olimpijskiej w nieco zmienionym przez urazy składzie, ale z chęciami, aby po raz 16. w tym sezonie wygrać i powalczyć na koniec rozgrywek o miejsce w czołowej trójce. - Bez względu na to, co się dzieje, walka o zwycięstwo to nasz obowiązek - mówił Łukasz Maliszewski, jeden z tych nieobecnych na boisku.