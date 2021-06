Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał dzisiaj rano ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Gorzowa i okolic. Synoptyk Piotr Szewczak informuje, że dla naszego regionu prognozowane są burze, którym miejscami mogą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru od 60 do 70 km na godz. Miejscami grad.

Ostrzeżenie jest ważne we wtorek, 1 czerwca, w godz. 12-21.

W najbliższych dniach w Gorzowie i okolicach coraz cieplej

IMGW przewiduje, że od środy, 2 czerwca, do soboty, 5 czerwca, w naszym regionie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.