Finał tego sezonu w Ekstralidze Unihokeja Mężczyzn miał być inny, ale wszystko zmieniła pandemia koronawirusa. Zamiast fazy play-off, gdzie o wyłonieniu finalistów, a potem medalistów, miały decydować serie meczów, został zorganizowany turniej Final Four w Zielonce.

Ekipa I LO UKS Floorball Gorzów nie ukrywała, że niepewność i kilkakrotne opóźnianie rozegrania decydujących spotkań w sezonie nie wpłynęły zbyt dobrze na formę. Na szczęście przed wyjazdem do Zielonki udało się naszych unihokeistów mocno zmobilizować.

- Obserwatorzy oceniali, że nasz półfinałowy mecz z Szarotką Nowy Targ był jednym z najlepszych w tym sezonie. Mieliśmy w nim swoją okazję na zwycięstwo i finał, ostatecznie jednak z awansu cieszyli się rywale - opowiadał Maciej Helman, szkoleniowiec gorzowskiej drużyny.

W pierwszej tercji do bramki Szarotki trafiali Filip Łukaszewski i Maksym Helman, a w półfinale mieliśmy remis 2:2. Kolejne minuty to drugi gol Helmana, ale aż trzy rywali. W trzeciej tercji do remisu doprowadzili jednak Dawid Połomka i Michał Kozubal. Wojciech Bojko miał na sam koniec regulaminowego czasu gry doskonałą okazję, aby zamknąć ten mecz bez dogrywki. Nie udało się. Na wagę finału trafił dla Nowego Targu w dogrywce Łukasz Chlebda, rywale zwyciężyli 6:5.

W drugim półfinale Bankówka Zielonka pokonała Olimpię Łochów 13:5.

Trzy tercje (po nich mieliśmy remis 6:6) i dogrywka to było za mało, aby wyłonić brązowego medalistę w Ekstralidze Unihokeja Mężczyzn w sezonie 2020/21. Jak widać, gorzowianie mogli napisać wyjątkową historię jedynie po horrorze. Pokonali Olimpię w rzutach karnych! W meczu o złoto Bankówka pokonała Szarotkę 3:2.

- Ogromnie się cieszymy z tego pierwszego w historii klubu seniorskiego medalu. Marzenia się spełniają. Uważam, że to naprawdę duży sukces. Liczę, że nie ostatni. Wracamy za chwilę, walczyć jeszcze mocniej, spróbujemy być jeszcze wyżej - podsumował trener Helman.

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ EKSTRALIGI UNIHOKEJA MĘŻCZYZN W SEZONIE 2020/21: