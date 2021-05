W Gubinie padł bezbramkowy remis. Taki sam wynik mieliśmy w rundzie jesiennej w Gorzowie. Bohaterem rewanżu w Gubinie został bramkarz Stilonu Piotr Bukowski, który na sam koniec meczu, w doliczonym czasie gry, wybronił strzał gospodarzy z kilku metrów.

- Musieliśmy dokonać kilku zmian w składzie i to trochę zachwiało naszą grą defensywną - powiedział Krzysztof Kaczmarczyk, trener niebiesko-białych. - Uważam, że w wielu fragmentach pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony, też mieliśmy swoje okazje, których jednak nie wykorzystaliśmy. Nasz potencjał pozwala walczyć jak równy z równym z każdym zespołem w tej lidze. Niestety wcześniej w różny sposób niepotrzebnie pogubiliśmy zbyt wiele punktów, aby dziś móc do końca rozgrywek też naciskać lidera.

Gorzowianie cały czas mają jednak dużą szansę, aby zakończyć sezon w czołowej trójce. W najbliższy wtorek, 1 czerwca, stilonowcy będą odrabiać pandemiczne zaległości z 22. kolejki. O godz. 17.30 na stadionie przy Olimpijskiej podejmą Spójnię Ośno Lubuskie.

CARINA GUBIN - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:0

STILON: Bukowski - Ograbek, Nidecki, Majerczyk (87. min G. Wiśniewski) - Kaniewski (60. min Dziduch), F. Wiśniewski, Świerczyński, Łaźniowski (76. min Kalinowski) - Kurlapski, Maliszewski (53. min Yoshida), Surmaj (84. min Snowyda).

WYNIKI Z 34. KOLEJKI:

Carina Gubin - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:0, ZAP Syrena Zbąszynek - Dąb Sława Przybyszów 6:4, Arka Nowa Sól - Korona Kożuchów 1:2, Odra Nietków - Lechia II Zielona Góra 1:0, Czarni Browar Witnica - Meprozet Stare Kurowo 0:2, Polonia Słubice - Pogoń Skwierzyna 4:0, Tęcza Krosno Odrzańskie - Pogoń Świebodzin 2:2, Spójnia Ośno Lubuskie - Stal Sulęcin 0:0.

1. Carina Gubin 30 71 85:27

2. Ilanka Rzepin 28 61 85:33

3. Dąb Sława Przybyszów 29 55 76:50

4. Spójnia Ośno Lubuskie 30 54 55:33

5. Polonia Słubice 30 54 54:38

6. STILON PROSUPPORT GORZÓW 29 53 55:22

7. Czarni Browar Witnica 29 51 48:46

8. Odra Nietków 29 48 62:43

9. Korona Kożuchów 29 43 45:37

10. Piast Iłowa 30 39 64:55

11. Lechia II Zielona Góra 30 38 56:48

12. ZAP Syrena Zbąszynek 29 37 59:59

13. Pogoń Świebodzin 30 36 42:49

14. Meprozet Stare Kurowo 30 35 39:53

15. Czarni Żagań 29 31 45:49

16. Arka Nowa Sól 29 29 40:54

17. Pogoń Skwierzyna 30 18 28:83

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 29 13 20:109

19. Stal Sulęcin 29 9 20:90

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.