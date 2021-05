Wydarzeniem dzisiejszego meczu z beniaminkiem był powrót do Gorzowa Jacka Holdera. W 2020 r. po serii porażek, Australijczyk został sprowadzony do Stali jako „gość", co umożliwiały przepisy, stał się jednym z liderów, który poprowadził żółto-niebieskich do srebrnego medalu.

- Pamiętamy, co Jack dla nas zrobił, ale mam nadzieję, że tym razem znajomość toru nie przełoży sie na jego skuteczność - mówił trener Stanisław Chomski. Jego Stal ostatnio przegrała u siebie z Włókniarzem Częstochowa 44:46. - Apatora nie wolno zlekceważyć, zresztą jak nikogo w tej lidze. Ten zespół to nie tylko Jack Holder, ale również jego brat Chris, który w każdej chwili może zacząć punktować, czy wstawiany spod ósemki Brytyjczyk Robert Lambert, dający spore możliwości taktyczne. Pogoda nas cały czas nie rozpieszcza, ale liczę, że tak poważna wpadka jak z Włókniarzem, niedopasowaniem się w domu, może przytrafić się drużynie tylko raz.