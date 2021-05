Do dzisiejszego meczu ze Stalą Brzeg warciarze przystępowali niepokonani od czterech spotkań. Dwa razy remisowali w roli gospodarza, odnieśli zwycięstwa na wyjazdach w Bielsku-Białej (2:0) i Rybniku (1:0). Dzięki temu odskoczyli od strefy spadkowej na 7 pkt.

- Dzięki tej serii złapaliśmy oddech i trochę spokoju. Dążymy do tego, aby zapewnić sobie utrzymanie na parę meczów przed końcem ligi i nie drżeć do ostatniej kolejki o to, czy nie będzie trzeba kopać się na czwartoligowych wioskach od przyszłej rundy - powiedział Paweł Krauz dla oficjalnego profilu facebookowego Warty. Napastnik, który ostatnio stale gra w pierwszej jedenastce, prezentując wyraźną zwyżkę formę.