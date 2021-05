Chęć uczestnictwa w turnieju mistrzów i rywalizacji w Końskich zadeklarowali zwycięzcy innych grup pierwszej ligi piłkarzy ręcznych - Warmia Olsztyn, KPR Legionowo i SRS Przemyśl. Triumfator uzyska prawo sportowego awansu do PGNiG Superligi. Jest jednak jeszcze drugi, znacznie bardziej poważny wymóg - spełnienie kryteriów licencyjnych. Wiadomo, że żaden z powyższych klubów, nawet jeśli w najbliższy weekend będzie najlepszy, do tej pory nie rozpoczął procesu licencyjnego i zapewne nie porwie się na ekstraklasę.

Tak samo było w poprzednich latach. Regulamin zakłada dodatkowe mecze dla najlepszych zespołów w grupach, ale udział w nich nie jest przymusem.

Przedstawiciele Stali przed obecnymi rozgrywkami jasno deklarowali, że bijemy się o awans do nowej Ligi Centralnej i ten plan w pełni się udał, bo nasi zawodnicy wygrali zmagania w grupie B. Na razie jednak nic więcej. Liczymy, że sen Gorzowa o powrocie do ekstraklasy piłkarzy ręcznych wkrótce się spełni, gdy w 2023 r. powstanie w naszym mieście nowa hala.

- Z turnieju mistrzów nie ma żadnych bonusów, a dla nas to byłoby spore obciążenie. Turniej z noclegami, w sporej odległości do Gorzowa - opowiadał Łukasz Bartnik, dyrektor sekcji piłki ręcznej w Stali. - Teraz już wszystkie siły i środki koncentrujemy na jak najlepszym przygotowaniu się do Ligi Centralnej. Szukamy wzmocnień składu, także potrzebne będą pieniądze na mocne granie w okresie przygotowawczym. To jest aktualnie dla nas najważniejsze. Wiemy już, z kim zagramy, czekają nas dalekie wyjazdy. Przynajmniej pięć z nich będzie trzeba zaplanować z noclegami. To też są koszty i nowe wyzwanie, któremu dla dobra drużyny koniecznie musimy podołać.

REKLAMA

A czy coś więcej wiemy o Lidze Centralnej? Jak będzie wyglądać?

- Ma w niej zagrać 14 zespołów. Po trzy najlepsze ekipy z czterech grup pierwszej ligi z niedawno zakończonego sezonu, a także mają być rozdane dwie tzw. dzikie karty - mówił Bartnik. - Zwycięzca rozgrywek ma mieć prawo sportowo awansować do ekstraklasy, a druga drużyna zagra dodatkowe mecze. Oczywiście kluczowe będzie dalej spełnienie wymogów licencyjnych. Taki test organizacyjny dla klubów z Ligi Centralnej zostanie przeprowadzony już w trakcie najbliższego sezonu. Do marca przyszłego roku musimy wejść na wyższy poziom, przekształcić się w spółkę. Kto tego nie zrobi, straci prawo występów na zapleczu elity piłkarzy ręcznych.

Gorzowianie przez ostatni sezon przeszli jak burza. Grający ze sobą od lat, doświadczony zespół w czasie rewanżów wygrał wszystkie mecze. W Lidze Centralnej wymagania jednak wzrosną. Tu nie będzie już tylko kilka mocnych spotkań w sezonie, a trudny rywal właściwie w każdej kolejce, bo przecież premię wywalczyli najlepsi z najlepszych spośród tych, których na dziś nie stać na awans do PGNiG Superligi.

REKLAMA

Jakimś problemem Stali, który jeszcze nie był tak widoczny w zakończonych niedawno rozgrywkach, jest na pewno dość wąski skład. Na nowe zaplecze ekstraklasy za wąski. No i nie sprawdziły się przedsezonowe wzmocnienia. Kiryła Bystrowa z Ukrainy już dawno nie ma w Gorzowie, a Paweł Pedryc grał mało i też szuka sobie nowego wyzwania.

- Nowi zawodnicy są bezwzględnie konieczni i pracujemy nad tym, aby tacy dołączyli do Stali. Priorytetem są gracze na prawe i lewe rozegranie. Jeśli budżet na to pozwoli, chcielibyśmy też włączyć do kadry zawodnika na prawe skrzydło - zakończył Łukasz Bartnik.

POTENCJALNI UCZESTNICY LIGI CENTRALNEJ W SEZONIE 2021/22:

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW,

Ostrovia Ostrów Wlkp.,

Siódemka Miedź Legnica,

Warmia Olsztyn,

MKS Grudziądz,

SPR Żukowo,

KPR Legionowo,

AZS AWF Biała Podlaska,

MKS Wieluń,

SRS Przemyśl,

Padwa Zamość,

Zagłębie Sosnowiec.

Dwie tzw. dzikie karty prawdopodobnie zostaną przyznane zespołom z czwartych miejsc. W poszczególnych ligach te lokaty zajęły drużyny Śląska Wrocław, Nielby Wągrowiec, Juranda Ciechanów oraz AZS UJK Kielce.