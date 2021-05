Po czterech zwycięstwach z rzędu świetna seria stalowców została zakończona tydzień temu we Wrocławiu. W ostatni weekend wróciliśmy na swój tor po sześciu tygodniach przerwy i znów bez dobrych wiadomości. Gorzowscy żużlowcy przegrywają z Włókniarzem 44:46.

– Czy jestem zły na pogodę? Trochę tak, że przed meczem nie popadało, choć wskazywały na to prognozy – powiedział Stanisław Chomski, trener Stali. To zdanie rzucone przez naszego szkoleniowca zaniepokoiło i niestety okazało się, że gospodarze tym razem mocno pobłądzili z dopasowaniem motocykli do toru.