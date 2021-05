- Najważniejsze, abyśmy jak najszybciej znaleźli odpowiednie ustawienia i dorównali prędkością gospodarzom, którzy mają mocny skład - mówił Piotr Świderski, trener Włókniarza. - Rywalom ten sezon na razie się nie układał, ale ostatnie spotkanie w Toruniu, gdzie wygrali 49:41, pokazało, że wciąż mierzą wysoko - dodał Stanisław Chomski, szkoleniowiec Stali. - Duży atut gości to bardzo dobry junior Jakub Miśkowiak, dający dodatkowe możliwości taktyczne. Musimy mieć się na baczności, bo w tej lidze nawet minimalna pomyłka powoduje, że od razu zostajesz z tyłu. Wracamy na swój stadion po aż sześciu tygodniach. Liczę, że to jednak nie będzie żadna przeszkoda i od razu dopasujemy się do domowego toru.

W nowej tabeli biegowej, obowiązującej w polskich ligach żużlowych od poprzedniego sezonu, żużlowcy spod jedynki i dziewiątki walczą ze sobą co najmniej trzy razy. Częstochowianie pod jedynką wystawili na Gorzów swojego lidera, Duńczyka Leona Madsena. Trener Chomski zdecydował, że za każdym razem Madsen spotka na swojej drodze dwukrotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika. W ten sposób dostaliśmy kilka hitowych pojedynków. Przed meczem jeszcze nie wiedzieliśmy, że to nie Madsen i Zmarzlik będą dziś głównymi bohaterami.

Niedziela, 23 maja 2021 r. Mecz zaległy z 4. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 44:46 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Pierwsze starcie gigantów żużla oglądaliśmy na raty. Najpierw w pierwszym łuku upadł Szymon Woźniak i sędzia Piotr Lis zarządził powtórkę w czterech. Wtedy lepiej ze startu wyjechali goście, na drugim wirażu prowadzili 5:1. Zaraz zaczął się imponujący pościg stalowców. Zmarzlik w końcu znalazł się na czele, a Woźniak szybko minął jadącego za szeroko Bartosza Smektałę. Dla tego ostatniego tor na „Jancarzu" nigdy nie był specjalnie ulubionym.

Bieg młodzieżowy to zdecydowane zwycięstwo i kolejny plus w tym sezonie na konto robiącego fajne postępy Wiktora Jasińskiego, który pokonał faworyta Miśkowiaka. Było blisko podwójnej wygranej Stali, co uznalibyśmy za dużą niespodziankę, ale Kamil Nowacki na czwartym okrążeniu na chwilę zawahał się i spadł z drugiej pozycji na czwartą. Identycznie było w 4. wyścigu. Nowacki długo był drugi, ale w końcu w programie wpisaliśmy mu zero. Po serii błędów, od razu na końcu stawki został Duńczyk Anders Thomsen i dalej odrobił tylko jedną lokatę. 5:1 dla Włókniarza i po 12 w całym spotkaniu.

Gorzowianie znów wyszli na minimalne prowadzenie po szóstym starcie, gdzie Madsen ponownie przegrał, tym razem z Martinem Vaculikiem. Słowak ze Stali, po dwóch nieco słabszych, wyjazdowych występach w Zielonej Górze i Wrocławiu, dziś zaczął od trójek. Madsen najmocniej nacisnął na wjeździe w ostatni wiraż, ale Vaculik doskonale się obronił. To jest doskonały mecz! I znów dobre słowo o juniorze Jasińskim, który tym razem pewnie ograł Duńczyka Jonasa Jeppesena.

Sensacja! Niespełna 20-letni Mateusz Świdnicki wygrywa w 7. wyścigu ze Zmarzlikiem na jego torze. Ten bieg pokazał, ile dziś w żużlu znaczy szybki motocykl. Junior Włókniarza nie popełniał błędów i za metą miał ogromne powody do radości. Widzieliśmy, że zwycięstwo w Toruniu bardzo zbudowało częstochowskie „Lwy", również młodzieżowców. Do tego w Gorzowie na miarę oczekiwań zaczął jechać Kacper Woryna.

W ostatniej chwili Thomsen zepchnął w wyżej opisanym starcie na koniec stawki Szweda Fredrika Lindgrena, ratując Stali remis. Jeśli jednak chcieliśmy w dalszej części meczu skutecznie powstrzymać napierających z każdej strony gości, potrzebowaliśmy Duńczyka w znacznie lepszej dyspozycji. No i szybszego Zmarzlika, który na razie przegrywał starty.

Niestety Zmarzlik przegrał dalej również z Miśkowiakiem, a w 11. wyścigu, gdzie wygrał Jasiński, znalazł się nawet na końcu stawki. Stal już wtedy przegrywała czterema punktami, później sześcioma. Kapitan gorzowskiego zespołu był tym razem tak wolny, że trener Chomski nie zaryzykował w 13. biegu i nie posłał go w rezerwie taktycznej, choć miał taką możliwość. Po tym, co zobaczył za chwilę, pewnie żałował. W mistrza świata trzeba wierzyć do końca.

Pierwszy z wyścigów nominowanych zaczął się po dużym deszczu. Na błocie, wreszcie od startu do mety wygrywał Zmarzlik. Udał się także heroiczny pościg Thomsena za przeciętnym dziś Madsenem. Z przewagi Włókniarza zostały tylko 2 pkt! Ostatni bieg wygrał Vaculik, ale szalejący Woźniak nie dogonił żadnego z częstochowskich żużlowców.

W obozie gości wielka radość. Potwierdzają, że najgorsze mają już za sobą, a doskonali juniorzy są w stanie załatać wszelkie braki w składzie. U gorzowian konsternacja. Mimo sporej liczby punktów młodzieżowca Jasińskiego, tym razem czwórka seniorów tego nie dźwignęła. Trzeba się zbierać, bo jak widać, w PGE Ekstralidze nikt nie przestaje marzyć o czołowej czwórce.

Spotkaniem z Włókniarzem stalowcy rozpoczęli serię trzech pojedynków z rzędu na swoim stadionie. Kolejne starcie już w piątek, 28 maja o godz. 20.30. Nasi żużlowcy podejmą beniaminka z Torunia.

GORZÓW - CZĘSTOCHOWA:

1. wyścig - 4:2 - (czas 60,32 s) Zmarzlik, Madsen, Woźniak, Smektała

Madsen, Smektała 2. wyścig - 3:3 (7:5) - (60,85) Jasiński, Miśkowiak, Świdnicki, Nowacki

Miśkowiak, Świdnicki, 3. wyścig - 4:2 (11:7) - (60,06) Vaculik, Lindgren, Karczmarz, Jeppesen

Lindgren, Jeppesen 4. wyścig - 1:5 (12:12) - (60,09) Miśkowiak, Woryna, Thomsen, Nowacki

5. wyścig - 3:3 (15:15) - (60,49) Woźniak, Woryna, Smektała, Karczmarz

Woryna, Smektała, 6. wyścig - 4:2 (19:17) - (NCD 60,05) Vaculik, Madsen, Jasiński, Jeppesen

Madsen, Jeppesen 7. wyścig - 3:3 (22:20) - (60,15) Świdnicki, Zmarzlik, Thomsen, Lindgren

Lindgren 8. wyścig - 2:4 (24:24) - (60,11) Woryna, Vaculik, Smektała, Nowacki

Smektała, 9. wyścig - 3:3 (27:27) - (60,14) Miśkowiak, Thomsen, Zmarzlik, Madsen

Madsen 10. wyścig - 1:5 (28:32) - (60,59) Miśkowiak, Lindgren, Woźniak, Karczmarz

11. wyścig - 3:3 (31:35) - (61,40) Jasiński, Woryna, Madsen, Zmarzlik

Woryna, Madsen, 12. wyścig - 2:4 (33:39) - (60,79) Miśkowiak, Woźniak, Świdnicki, Jasiński

Świdnicki, 13. wyścig - 3:3 (36:42) - (61,02) Lindgren, Thomsen, Vaculik, Smektała

Smektała 14. wyścig - 5:1 (41:43) - (62,72) Zmarzlik, Thomsen, Madsen, Świdnicki

Madsen, Świdnicki 15. wyścig - 3:3 (44:46) - (62,32) Vaculik, Lindgren, Woryna, Woźniak

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 44:46

STAL: Bartosz Zmarzlik 9+1 bonus (3,2,1,0,3), Anders Thomsen 8+2 (1,1,2,2,2), Szymon Woźniak 7 (1,3,1,2,0), Rafał Karczmarz 1 (1,0,0,-), Martin Vaculik 12+1 (3,3,2,1,3), Kamil Nowacki 0 (0,0,0), Wiktor Jasiński 7 (3,1,3,0), Marcus Birkemose - nie startował.

WŁÓKNIARZ: Leon Madsen 6+1 bonus (2,2,0,1,1), Jonas Jeppesen 0 (0,0,-,-,-), Bartosz Smektała 2+1 (0,1,1,0), Kacper Woryna 10+2 (2,2,3,2,1), Fredrik Lindgren 9+1 (2,0,2,3,2), Jakub Miśkowiak 14 (2,3,3,3,3), Mateusz Świdnicki 5+1 (1,3,1,0), Bartłomiej Kowalski - nie startował.

ZALEGŁE MECZE Z 5. KOLEJKI:

piątek, 21 maja

Motor Lublin - eWinner Apator Toruń 51:39

Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno 39:51

ZALEGŁE MECZE Z 4. KOLEJKI:

niedziela, 23 maja

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Eltrox Włókniarz Częstochowa 44:46

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno 47:43

1. Motor Lublin 6 9 +22

2. Betard Sparta Wrocław 6 8 +29

3. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 6 8 +28

4. Fogo Unia Leszno 6 8 +32

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 6 6 -12

6. eWinner Apator Toruń 6 4 -4

7. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 6 3 -57

8. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 6 2 -38

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 7. KOLEJKI:

piątek, 28 maja

godz. 18, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - eWinner Apator Toruń

niedziela, 30 maja

godz. 16.30, nSport+ Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław

godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - Fogo Unia Leszno

PROGRAM 8. KOLEJKI:

piątek, 4 czerwca

godz. 18, Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin

niedziela, 6 czerwca

godz. 16.30, nSport+ Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - eWinner Apator Toruń

godz. 19.15, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.