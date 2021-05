Jesienią w Krośnie Odrzańskim ekipa Stilonu zwyciężyła 6:0 i teraz spodziewaliśmy się podobnego scenariusza. Tym bardziej że gorzowianie w ostatnią środę w bardzo dobrym stylu pokonali u siebie trzeci w tabeli lubuskiej czwartej ligi Dąb Sława Przybyszów 3:0.

- Po takim meczu faktycznie można powiedzieć, że poszło bardzo łatwo, choć tak naprawdę tych goli powinniśmy strzelić jeszcze więcej - powiedział Wojciech Kurlapski, który dzisiaj zdobył dwie bramki. To nimi stilonowcy otworzyli wynik spotkania.

Gdyby się skończyło 1:0 czy 2:0, wtedy ewentualnie można ponarzekać na skuteczność. Przy 7:0 wszyscy powinniśmy być zadowoleni. Rywala, który i tak nie ma łatwo (stracił w całych rozgrywkach aż 107 goli), też w pewnym momencie trzeba oszczędzić.

Niebiesko-biali nie walczą już o awans o klasę wyżej, ale w sobotę, 29 maja mają szansę pokazać, że stać ich na znacznie więcej niż dopiero piąte miejsce w tabeli. Zagrają z przyszłym trzecioligowcem Cariną w Gubinie. W Gorzowie w pierwszej rundzie było 0:0.

STILON PROSUPPORT GORZÓW - TĘCZA KROSNO ODRZAŃSKIE 7:0 (3:0)

BRAMKI: Kurlapski dwie (17., 37.), Dziduch (43.), Koszuta (60.), Ograbek (62.), Yoshida (72.), Świerczyński (78. z karnego)

STILON: Bukowski - Ograbek, Nidecki, Majerczyk - Dziduch, Świerczyński, F. Wiśniewski, Łaźniowski - Surmaj, Maliszewski, Kurlapski. Rezerwowi: Wojdyło (bramkarz), Koszuta, Snowyda, Kalinowski, Żak, G. Wiśniewski, Yoshida.

WYNIKI Z 33. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Tęcza Krosno Odrzańskie 7:0, Czarni Żagań - Czarni Browar Witnica 0:0, Dąb Sława Przybyszów - Carina Gubin 2:2, Meprozet Stare Kurowo - Odra Nietków 0:1, Pogoń Świebodzin - Polonia Słubice 2:3, Pogoń Skwierzyna - Spójnia Ośno Lubuskie 0:3, Korona Kożuchów - ZAP Syrena Zbąszynek 1:2.

1. Carina Gubin 28 67 83:26

2. Ilanka Rzepin 27 58 81:33

3. Dąb Sława Przybyszów 28 55 72:44

4. Spójnia Ośno Lubuskie 29 53 55:33

5. STILON PROSUPPORT GORZÓW 28 52 55:22

6. Czarni Browar Witnica 27 51 48:40

7. Polonia Słubice 29 51 50:38

8. Odra Nietków 28 45 61:43

9. Korona Kożuchów 28 40 43:36

10. Piast Iłowa 28 36 57:52

11. Lechia II Zielona Góra 28 35 54:47

12. Pogoń Świebodzin 29 35 40:47

13. ZAP Syrena Zbąszynek 28 34 53:55

14. Meprozet Stare Kurowo 29 32 37:53

15. Czarni Żagań 29 31 45:49

16. Arka Nowa Sól 27 29 39:50

17. Pogoń Skwierzyna 29 18 28:79

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 28 12 18:107

19. Stal Sulęcin 27 8 19:84

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.