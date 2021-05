Żużlowcy Włókniarza zdążyli już oddać dwa mecze na swoim torze, po których na zespół wylała się fala krytyki.

- Nastąpiła mobilizacja i ostatnie zwycięstwo z Apatorem w Toruniu - opowiadał trener Chomski. - Widać, że Włókniarz to drużyna z dużym potencjałem i została zebrana, aby sięgnąć po sukces. Duńczyk Leon Madsen i Szwed Fredrik Lindgren, uczestnicy cyklu Grand Prix, mają ciągnąć zespół, a Polacy Kacper Woryna i Bartosz Smektała są na dobrej drodze, aby być ważnymi postaciami nie tylko w klubie, ale w reprezentacji kraju seniorów. Do tego wyraźny postęp zrobili młodzieżowcy. Kuba Miśkowiak jest dla mnie numerem jeden w Polsce. Tak skuteczny zawodnik, z którego można skorzystać w meczu w dowolnym momencie, daje komfort i dodatkową możliwość załatania jakiejś dziury w składzie. Pamiętacie nasz poprzedni sezon i sześć porażek z rzędu? To był obciążający, szalony czas, ale ostatecznie wylądowaliśmy na koniec w wielkim finale. W żadnym wypadku Włókniarza nie można zlekceważyć, ani żadnego innego rywala w PGE Ekstralidze. Stawka jest taka, że za każdym razem szykujemy się jak do najważniejszego i najtrudniejszego meczu w sezonie. Jeden szczegół może zdecydować, że zostaniesz na końcu stawki.