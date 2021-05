Od razu w 1. wyścigu Bartosz Zmarzlik kontra Leon Madsen. Potem jeszcze w 9., 11. i kto wie, czy dodatkowo w 15. biegu. Trener Włókniarza Piotr Świderski ponownie wystawił swojego lidera pod jedynką, a szkoleniowiec Stali Stanisław Chomski również i tym razem wysłał do boju na „Jancarzu” przeciwko Duńczykowi, kapitana gorzowskiej drużyny i obecnie najskuteczniejszego zawodnika PGE Ekstraligi.

Stalowcy wracają na własny tor aż na trzy mecze z rzędu, wciąż przewodząc w tabeli PGE Ekstraligi, choć ostatnio pierwszy raz przegrali - ze Spartą we Wrocławiu 38:52. Co ciekawe, w takich samych rozmiarach przegrał z wrocławianami tydzień wcześniej Włókniarz i to na własnym torze. W ostatniej kolejce częstochowianie wygrali w Toruniu 49:41, w ten sposób odzyskali nadzieje na udany sezon.