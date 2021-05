Dąb to jedna z tych ekip, która od początku obecnych rozgrywek deptała po piętach Carinie Gubin, jesienią przez kilka kolejek była liderem w lubuskiej czwartej lidze. W meczu 32. kolejki w Gorzowie nie miała prawie nic do powiedzenia.

Wynik dzisiejszego spotkania otworzył w 18. minucie Wojciech Kurlapski, a to był najmniejszy wymiar kary dla Dębu, po naprawdę dobrym, pierwszym kwadransie w wykonaniu niebiesko-białych. Tradycyjnie znacznie dłużej nasi zawodnicy utrzymywali się przy piłce, do przerwy potwierdziła się też stara bolączka, która Stilonowi w głównej mierze zabiła sezon 2020/21 - brak skuteczności.

W drugiej połowie gospodarze zdobyli jednak jeszcze dwa gole i jak na rywalizację z przeciwnikiem z czołówki, wynik 3:0 to już coś. Tym bardziej, że w dwóch poprzednich meczach, nieoczekiwanie oddaliśmy komplet punktów z niżej notowanymi zespołami. Bramki zdobyli Filip Wiśniewski oraz Krystian Koszuta.

W sobotę, 22 maja stilonowcy znów zagrają na swoim boisku. O godz. 17 podejmą jedną z najsłabszych ekip rozgrywek - Tęczę Krosno Odrzańskie.

STILON PROSUPPORT GORZÓW - DĄB SŁAWA PRZYBYSZÓW 3:0 (1:0)

BRAMKI: Kurlapski (18.), F. Wiśniewski (62.), Koszuta (78.)

STILON: Bukowski - Ograbek, Nidecki, Majerczyk - Dziduch, Świerczyński, F. Wiśniewski, Łaźniowski - Kurlapski, Maliszewski, Surmaj. Rezerwowi: Wojdyło (bramkarz), Koszuta, Snowyda, Kalinowski, Żak, G. Wiśniewski, Yoshida.

WYNIKI Z 32. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Dąb Sława Przybyszów 3:0, Carina Gubin - Korona Kożuchów 4:0, Arka Nowa Sól - Meprozet Stare Kurowo 0:2, Spójnia Ośno Lubuskie - Pogoń Świebodzin 2:0, Tęcza Krosno Odrzańskie - Polonia Słubice 0:3, ZAP Syrena Zbąszynek - Lechia II Zielona Góra 0:2, Odra Nietków - Czarni Żagań 3:3.

1. Carina Gubin 27 66 81:24

2. Ilanka Rzepin 26 55 74:33

3. Dąb Sława Przybyszów 27 54 70:42

4. Czarni Browar Witnica 26 50 48:40

5. Spójnia Ośno Lubuskie 28 50 52:33

6. STILON PROSUPPORT GORZÓW 27 49 48:22

7. Polonia Słubice 28 48 47:36

8. Odra Nietków 27 42 60:43

9. Korona Kożuchów 27 40 42:34

10. Lechia II Zielona Góra 28 35 54:47

11. Pogoń Świebodzin 28 35 38:44

12. Piast Iłowa 27 33 51:50

13. Meprozet Stare Kurowo 28 32 37:52

14. ZAP Syrena Zbąszynek 27 31 51:54

15. Czarni Żagań 28 30 45:49

15. Arka Nowa Sól 27 29 39:50

17. Pogoń Skwierzyna 27 18 26:70

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 27 12 18:100

19. Stal Sulęcin 26 8 19:77

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.