Rok temu pandemia koronawirusa uderzyła z dużą mocą również w sportowców. Zapadła decyzja, że igrzyska olimpijskie w Tokio zostają opóźnione o 12 miesięcy, odbędą się w 2021 r.

Wtedy 27-letni Wiktor Głazunow szedł już swoją własną drogą. Trochę ryzykowną, ale nie miał nic do stracenia, a wszystko do zyskania. Tym bardziej, że kwalifikacje do polskiej kadry na Japonię też zostały opóźnione.

Głazunow od lat był w krajowej czołówce, ale cały czas czegoś brakowało, aby mógł się przebić do olimpijskich konkurencji. Powtarzamy to za każdym razem, że kanadyjkarze mają bardzo trudno. Na igrzyskach odbywają się tylko dwie konkurencje - C1 i C2 na 1 km. Trzeba więc najpierw w kraju być lepszym od wielu innych, mocnych zawodników, którzy walczą o takie same, ambitne cele.