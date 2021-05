Stopa bezrobocia spadła też w powiecie gorzowskim. Z 5,5 proc. w lutym i 5,4 proc. w marcu do 5,2 proc. w kwietniu - poinformował Wojewódzki Urząd Pracy.

W Gorzowie i w powiecie gorzowskim na trzy bezrobotne kobiety przypada dwóch bezrobotnych mężczyzn. Odpowiednio 1164 kobiety - 57,9 proc. ogółu i 813 kobiet - 59,5 proc.

Co piąty gorzowski bezrobotny nie ukończył 30. roku życia, co czwarty ma ponad 50 lat. Prawie co dziesiąty bezrobotny z Gorzowa jest niepełnosprawny.