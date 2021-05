Hit, meczycho, mecz „na szczycie” - dzisiejszy pojedynek we Wrocławiu, kończący w niedzielę wieczorem 6. kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi, był zapowiadany jako starcie wyjątkowe. Tym bardziej, że na trybuny wracali kibice.

Stal Gorzów wygrała wszystkie dotychczasowe pojedynki, choć tylko raz ścigała się w domu, a aż trzy razy na wyjeździe. Sparta Wrocław bez kontuzjowanego od 23 kwietnia Taia Woffindena (złamał łopatkę), ostatnio w świetnym stylu zwyciężyła w Częstochowie.

Brytyjczyk Woffinden w piątek próbował trenować, przejechał kilka okrążeń, ale ból jeszcze nie ustąpił. - Nie ryzykujemy, korzystamy za niego z zastępstwa zawodnika - powiedział Dariusz Śledź, trener Sparty. - Jeszcze wiele meczów przed nami. Czekamy na w pełni zdrowego Taia.

Do składu Stali, po kontuzji wrócił junior Kamil Nowacki, za Rafała Karczmarza szansę dostał młody Duńczyk Marcus Birkemose. - Z Woffindenem czy bez, przed nami najtrudniejszy rywal w tym sezonie - mówił trener gorzowian Stanisław Chomski. - Zobaczymy jak wypadniemy na torze bardzo mocnych wrocławian.

REKLAMA

W pierwszej serii startów okazało się, że na próbie toru słabo odczytali tor nasi liderzy - Martin Vaculik i Bartosz Zmarzlik. Słowak przyjechał ostatni, a kapitan Stali przebijał się na drugie miejsce z końca stawki, wyraźnie przegrał z Artiomem Łagutą.

Niedziela, 16 maja 2021 r. 6. kolejka żużlowej PGE Ekstraligi: BETARD SPARTA WROCŁAW - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 52:38 Fot. Wojciech Tarchalski, PGE Ekstraliga

Po 4. wyścigach przegrywaliśmy 11:13, a aż 7 pkt zdobyli z tego nasi juniorzy. Wygrali bieg młodzieżowy 5:1, a niedługo potem Wiktor Jasiński przyjechał drugi. Po dobrym starcie, przez jedno okrążenie jechał przed Maciejem Janowskim.

W kolejnych startach gospodarze dokładają do swojej przewagi sześć „oczek”. Znacznie lepiej wyglądał jedynie nasz Duńczyk Anders Thomsen, który strasznie walczył, choć ostatecznie przegrał z Łagutą. Po tym, co spartanie pokazali w meczu z Włókniarzem, wiedzieliśmy, co czeka naszych żużlowców: musimy wygrywać z piekielnie szybkimi liderami przeciwnika. Do połowy dzisiejszego spotkania, żaden z gorzowskich seniorów ich nie dogonił. W 7. wyścigu przegrywamy 1:5, a pokonany zostaje nawet Zmarzlik. W tym sezonie wracaliśmy już z dalekich podróży, burze mózgów w parkingu przywracały moc i szybkość w motocyklach stalowców. Tak samo będzie i tym razem?

Nic z tego. Większość spartan niestety była dziś dla gości niedościgniona i to bez Woffindena. Do podwójnego triumfu młodzieżowców, drugie zwycięstwo drużynowe - też 5:1 - dorzucili dopiero w 15. wyścigu Zmarzlik i Thomsen. Do trójki Jasińskiego, jedynie Zmarzlik dorzucił jeszcze trzy kolejne, pierwsze miejsca. Dodatkowo świetnie się ze spartanami pościgał, robiąc z nimi duże show.

REKLAMA

Woźniak przez cały mecz wolny, mordujący się na torze, Vaculik - cień zawodnika. Przegrywamy pierwszy raz w tym sezonie i od razu wiemy, że w rewanżu ze Spartą ciężko będzie też o punkt bonusowy.

W następny weekend PGE Ekstraliga będzie odrabiała zaległości. Stalowcy mają gościć na swoim stadionie, już z kibicami, ekipę Włókniarza Częstochowa, która dziś wygrała w Toruniu.

WROCŁAW - GORZÓW:

1. wyścig - 5:1 - (czas 62,38 s) Czugunow, A. Łaguta, Woźniak, Vaculik

2. wyścig - 1:5 (6:6) - (63,52) Jasiński, Nowacki, M. Curzytek, Panicz

M. Curzytek, Panicz 3. wyścig - 3:3 (9:9) - (62,41) A. Łaguta, Zmarzlik, Thomsen, Bewley

Bewley 4. wyścig - 4:2 (13:11) - (62,54) Janowski, Jasiński, Liszka, Birkemose

Liszka, 5. wyścig - 4:2 (17:13) - (62,33) Czugunow, Vaculik, Bewley, Birkemose

Bewley, 6. wyścig - 3:3 (20:16) - (62,58) A. Łaguta, Thomsen, Woźniak, M. Curzytek

M. Curzytek 7. wyścig - 5:1 (25:17) - (62,16) Bewley, Janowski, Zmarzlik, Nowacki

8. wyścig - 3:3 (28:20) - (62,23) A. Łaguta, Thomsen, Vaculik, Panicz

Panicz 9. wyścig - 5:1 (33:21) - (62,60) Janowski, Czugunow, Woźniak, Thomsen

10. wyścig - 3:3 (36:24) - (62,11) Zmarzlik, Czugunow, Bewley, Jasiński

Czugunow, Bewley, 11. wyścig - 3:3 (39:27) - (62,23) Zmarzlik, Janowski, Bewley, Woźniak

Janowski, Bewley, 12. wyścig - 4:2 (43:29) - (62,16) Czugunow, Thomsen, Liszka, Jasiński

Liszka, 13. wyścig - 4:2 (47:31) - (62,63) Janowski, Zmarzlik, A. Łaguta, Vaculik

A. Łaguta, 14. wyścig - 4:2 (51:33) - (61,97) A. Łaguta, Vaculik, Bewley, Woźniak

Bewley, 15. wyścig - 1:5 (52:38) - (62,42) Zmarzlik, Thomsen, Czugunow, Janowski

BETARD SPARTA WROCŁAW - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 52:38

STAL: Szymon Woźniak 3+1 bonus (1,1,1,0,0), Anders Thomsen 9+2 (1,2,2,0,2,2), Martin Vaculik 5+1 (0,2,1,0,2), Marcus Birkemose 0 (0,0,-,-), Bartosz Zmarzlik 14 (2,1,3,3,2,3), Wiktor Jasiński 5 (3,2,0,0), Kamil Nowacki 2+1 (2,0,-), Rafał Karczmarz - nie startował.

SPARTA: Tai Woffinden - zastępstwo zawodnika, Maciej Janowski 13+1 bonus (3,2,3,2,3,0), Gleb Czugunow 14+1 (3,3,2,2,3,1), Daniel Bewley 7+2 (0,1,3,1,1,1), Artiom Łaguta 15+1 (2,3,3,3,1,3), Mateusz Panicz 0 (0,-,0), Michał Curzytek 1 (1,0,-), Przemysław Liszka 2 (1,1).

WYNIKI Z 6. KOLEJKI:

sobota, 15 maja

Fogo Unia Leszno - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 54:36

Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Motor Lublin 45:45

niedziela, 16 maja

eWinner Apator Toruń - Eltrox Włókniarz Częstochowa 41:49

Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 52:38

1. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 5 8 +30

2. Motor Lublin 5 7 +10

3. Betard Sparta Wrocław 5 6 +25

4. Fogo Unia Leszno 4 6 +24

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 5 4 -14

6. eWinner Apator Toruń 5 4 +8

7. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 5 3 -45

8. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 6 2 -38

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

ZALEGŁE MECZE Z 5. KOLEJKI:

piątek, 21 maja

godz. 18, Eleven Sports Motor Lublin - eWinner Apator Toruń

godz. 20.30 Eleven Sports Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno

ZALEGŁE MECZE Z 4. KOLEJKI:

niedziela, 23 maja

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

PROGRAM 7. KOLEJKI:

piątek, 28 maja

godz. 18, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - eWinner Apator Toruń

niedziela, 30 maja

godz. 16.30, nSport+ Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław

godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.