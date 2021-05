Wciąż najlepsza obrona lubuskiej czwartej ligi (tylko 22 stracone gole), w ostatnich dwóch meczach puściła trzy gole i jednocześnie oddała wszystkie 6 pkt. Przed tygodniem drużyna Stilonu, która niestety traci coraz więcej do ekip ze ścisłej czołówki, niespodziewanie przegrała u siebie 1:2 z Lechią II Zielona Góra, a teraz uległa 0:1 też niżej notowanej Koronie w Kożuchowie.

- Mamy dziś święto! - wykrzyczał po ostatnim gwizdku spiker na stadionie w Kożuchowie. Trzeba było widzieć też radość kibiców, którzy w końcu mogli obejrzeć mecz czwartej ligi na żywo. Stilon już dawno stracił szansę na awans, a jednak dla rywali wciąż pokonanie gorzowian ma specjalną wartość.

W środę, 19 maja o godz. 17.30 stilonowcy podejmą przy Olimpijskiej trzeci w tabeli Dąb Przybyszów. Ten mecz niebiesko-biali, pierwszy raz tej wiosny w roli gospodarza, zagrają z fanami na widowni.

KORONA KOŻUCHÓW - STILON PROSUPPORT GORZÓW 1:0 (1:0)

BRAMKA: Łoboda (43.)

STILON: Bukowski - Ograbek, Nidecki, Łaźniowski - Dziduch (50. min Koszuta), F. Wiśniewski, Świerczyński, Kalinowski (74. min G. Wiśniewski) - Surmaj, Kurlapski, Maliszewski.

WYNIKI Z 31. KOLEJKI:

Korona Kożuchów - STILON PROSUPPORT GORZÓW 1:0, Czarni Żagań - Arka Nowa Sól 2:2, Lechia II Zielona Góra - Carina Gubin 0:2, Stal Sulęcin - Czarni Browar Witnica 0:3, Pogoń Skwierzyna - Ilanka Rzepin 0:2, Pogoń Świebodzin - Piast Iłowa 1:0, Polonia Słubice - Spójnia Ośno Lubuskie 1:3, Dąb Sława Przybyszów - Tęcza Krosno Odrzańskie 6:1, Meprozet Stare Kurowo - ZAP Syrena Zbąszynek 3:0.

1. Carina Gubin 26 63 77:24

2. Ilanka Rzepin 26 55 74:33

3. Dąb Sława Przybyszów 26 54 70:39

4. Czarni Browar Witnica 26 50 48:40

5. Spójnia Ośno Lubuskie 27 47 50:33

6. STILON PROSUPPORT GORZÓW 26 46 45:22

7. Polonia Słubice 27 45 44:36

8. Odra Nietków 26 41 57:40

9. Korona Kożuchów 26 40 42:30

10. Pogoń Świebodzin 27 35 38:42

11. Piast Iłowa 27 33 51:50

12. Lechia II Zielona Góra 27 32 52:47

13. ZAP Syrena Zbąszynek 26 31 51:52

14. Meprozet Stare Kurowo 27 29 35:52

15. Arka Nowa Sól 26 29 39:48

16. Czarni Żagań 27 29 42:46

17. Pogoń Skwierzyna 27 18 26:70

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 26 12 18:97

19. Stal Sulęcin 26 8 19:77

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.