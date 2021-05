To wyjątkowa, sportowa historia, a jesteśmy pewni, że 28-letni Wiktor Głazunow nie zatrzyma się i również w Japonii zażarcie powalczy o finały A, jak najlepsze miejsca.

Te wyniki to potwierdzenie, że wybrany kierunek kilkanaście miesięcy temu, dołączenie do ścisłej, światowej czołówki własnymi siłami i klubowymi (z pomocą trenerów Marka Plocha i Marka Zachary) to był właściwy wybór. Dzisiaj Głazunow jest zdecydowanie numerem jeden w reprezentacji. - To prawda, że wszystko jest podporządkowane jedynce na tysiąc. Dziękuję tym, którym pomagają mi i zależy im, abym mógł wystąpić w Tokio - powiedział kanadyjkarz AZS AWF.