W meczu u siebie z zielonogórzanami, kończąc serię trzech porażek, nasz trzecioligowiec uratował remis na sam koniec pojedynku, w doliczonym czasie gry. Ale tydzień temu w Bielsku-Białej warciarze wzięli już całą pulę – wygrali 2:0. Co najważniejsze, odskoczyli od strefy spadkowej na 5 pkt.

– Teraz liczy się, aby wszystko, co dobre, przełożyć teraz na kolejny mecz z Nysą – powiedział Mariusz Misiura, trener gorzowian. – Rywal przyjeżdża dzień przed pojedynkiem, przy Olimpijskiej przedłuży swoje nadzieje na utrzymanie albo całkiem je straci. Polonia będzie walczyć, my odpowiemy tym samym. Tym bardziej że to będzie wyjątkowa sobota, znów z kibicami na trybunach.