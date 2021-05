Kilkanaście kołowrotków zostało skradzionych na początku tego tygodnia ze sklepu wędkarskiego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie.

- W lokalu wybito szybę, straty zostały oszacowane na ponad 3 tysiące złotych - opowiadał podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. - Brak monitoringu nie ułatwiał sprawy. Policjanci jednak już kolejnego dnia dotarli do 38-latka, który w swojej kartotece ma inne przestępstwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli skradzione kołowrotki, które zostaną zwrócone właścicielowi.

38-letni recydywista usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za to grozi do 10 lat więzienia. Policjanci analizowali także odrębną sprawę, dotyczącą usiłowania włamania do marketu w innej części Gorzowa. Okazało się, że i za tym przestępstwem stoi zatrzymany mężczyzna. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu kolejny zarzut. W jego sprawie do sądu został złożony wniosek o tymczasowy areszt.