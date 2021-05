Wielka przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły jest realizowana w dwóch etapach. Pierwszy, właśnie trwający, dotyczy południowej strony skrzyżowania, czyli odcinka ulicy Chrobrego do ulic Pocztowej/Wełniany Rynek, a także południowej części jezdni ulic Wybickiego i Jagiełły.

W centrum mamy wiele poważnych zmian organizacji ruchu, ale większość kierowców nic sobie nie robi z nowych znaków na ul. Jagiełły.

Zachowana została częściowa przejezdność skrzyżowania ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły. Utrzymany jest ruch w obu kierunkach między ulicą Jagiełły i Wybickiego, ale tylko po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W tym celu kierowcy jadący Wybickiego od strony ronda Kosynierów Gdyńskich na wysokości restauracji McDonald’s są przekierowani na jezdnię północną. Natomiast zwężenie Jagiełły następuje na wysokości skrzyżowania z Dąbrowskiego.

Maj 2021 r. Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły. Problemy kierowców z wjazdem na jedyny pas ruchu FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Na skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Dąbrowskiego nastąpiła zmiana oznakowania pasów ruchu. Dla jadących od strony ul. Walczaka został wydzielony tylko jeden pas ruchu do jazdy na wprost (lewy pas ruchu). Prawy pas ruchu funkcjonuje jako prawoskręt w ulicę Dąbrowskiego z możliwością jazdy na wprost wyłącznie dla autobusów.

Znaki są, tylko kierowcy nie za bardzo się do nich stosują. Na każdej zmianie świateł widzimy, że wiele samochodów z prawego pasa na ul. Jagiełły, w kierunku ul. Wybickiego, dalej jedzie po staremu, czyli również prosto. Ci jadący prawidłowo, czyli z lewego pasa, muszą mocno uważać. W końcu są wpuszczani na zwężenie, ale dochodzi również do konfliktów. Często w tym miejscu słychać trąbienie. Zwróciliśmy uwagę, że są tacy, którzy w ogóle nie zauważyli, że w tym miejscu aktualnie trzeba jeździć inaczej.

Czy coś się zmieni? Policjanci rozkładają ręce, bo nie są w stanie cały czas pilnować skrzyżowania Jagiełły z Dąbrowskiego.

- Toczą się rozmowy wykonawcy przebudowy centrum, przedstawicieli miasta, Miejskiego Zakładu Komunikacji i policji, co w tej sprawie zrobić - mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik miasta.

Drogi są dwie: bardziej radykalne wymuszenie na kierowcach, korzystania do jazdy na wprost z lewego pasa, ale po prostu powrót do starego rozwiązania. Przed zwężeniem kierowcy byliby zobowiązani do jazdy na suwak, czyli gdy droga dwupasmowa zwęża się do jednego pasa, kierowca jadący pasem, który nie zanika, musi wpuścić jedno auto z pasa zanikającego. Po nim ten sam manewr wykonuje każdy kolejny kierowca. Za złamanie zasady jazdy „na suwak” grozi mandat. Tu będzie ważne zdanie MZK, czy przy likwidacji buspasa autobusy mogłyby nadal poruszać się w okolicach Łaźni Miejskiej bez większych opóźnień.

Z dużymi utrudnieniami w centrum Gorzowa, związanymi z wielką przebudową skrzyżowania ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły, musimy się liczyć do końca roku. W miarę możliwości wybierajmy trasy alternatywne.

