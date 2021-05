Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Anders Thomsen i Szymon Woźniak od pierwszego meczu sezonu 2021 są w takiej formie, że nikt nie może ich powstrzymać. W Lesznie w czwórkę zdobyli „tylko” 37 pkt. W kolejnych pojedynkach: 47, 45 i w niedzielę w Zielonej Górze znów 45. A do wygrania spotkania potrzeba 46 „oczek”.

- Proszę odświeżyć sobie nasze wypowiedzi po tym, jak ogłoszono powrót do Gorzowa Martina Vaculika - opowiadał Szymon Woźniak, który znacznie poprawił swoją średnią biegową. Zbliża się do 2 pkt na wyścig. - W Stali spotkała się grupa zawodników, którzy potrafią się dogadać. Tak doskonała komunikacja musi mieć przełożenie na wyniki. Niektórzy przed derbami tor odczytali nieco inaczej, Martin miał problem z motocyklem, ale wyciągnęliśmy wnioski i jeszcze raz w tym sezonie zaczęliśmy seryjnie wygrywać. Przy okazji dziękuję panom Ryszardowi i Danielowi Kowalskim, bo dzięki nim udało mi się zbudować mocny park maszyn i coraz lepiej z niego korzystam. Z mojego wyniku przeciwko Falubazowi jestem zadowolony, choć na koniec wpadło zero. Pod koniec meczu zrobiło się chłodniej, przed wyścigami nominowanymi poszło na tor sporo wody i ustawienia w motocyklu nie zagrały. Żużel ciągle nam przypomina, że nieustannie trzeba być bardzo czujnym.