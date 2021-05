Dzisiaj w Zielonej Górze mieliśmy żużlowe, lubuskie derby nr 101.

- Chciałbym w poniedziałek rano spokojnie zrobić zakupy, a jak Falubaz przegra, szczególnie w derbowym meczu, to trochę głupio wyjść na miasto - mówił trener gospodarzy Piotr Żyto. - Jesteśmy w dobrej dyspozycji, jedziemy ustawieniem, które zagrało w wygranym pojedynku w Grudziądzu - dodał Stanisław Chomski, trener Stali. - Dla mnie wartość Falubazu jest znacznie większa od GKM i derby to derby. Liczymy, że to my na końcu będziemy się cieszyć.