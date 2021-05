- Zagraliśmy bardzo słabo - przyznał Łukasz Maliszewski, kapitan Stilonu. - Niewiele zdziałaliśmy w ofensywie, straciliśmy dwa gole po prostych błędach. Obojętnie jak wygląda ten sezon i nasza sytuacja w tabeli, takie mecze nie powinny nam się przytrafiać.

Dwie bramki dla gości strzelił Bartosz Żurawski, Lechia dwa razy w tym spotkaniu obejmowała prowadzenie. W 61. minucie gola dla gospodarzy zdobył Wojciech Kurlapski.

Mimo przegranej niebiesko-biali pozostali na czwartym miejscu w tabeli lubuskiej czwartej ligi. W sobotę, 15 maja stilonowcy zagrają z Koroną w Kożuchowie.

STILON PROSUPPORT GORZÓW - LECHIA II ZIELONA GÓRA 1:2 (0:1)

BRAMKI: Kurlapski (61.) - Żurawski dwie (36., 63.)

STILON: Bukowski - Ograbek, Nidecki, Majerczyk - Dziduch, Wiśniewski, Świerczyński, Łaźniowski - Surmaj, Kurlapski, Maliszewski.

WYNIKI Z 30. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Lechia II Zielona Góra 1:2, Carina Gubin - Meprozet Stare Kurowo 3:0, ZAP Syrena Zbąszynek - Czarni Żagań 4:3, Czarni Browar Witnica - Pogoń Skwierzyna 0:2, Ilanka Rzepin - Pogoń Świebodzin 5:2, Piast Iłowa - Polonia Słubice 1:1, Tęcza Krosno Odrzańskie - Spójnia Ośno Lubuskie 0:6, Odra Nietków - Stal Sulęcin 6:0.

1. Carina Gubin 25 60 75:24

2. Ilanka Rzepin 25 52 72:33

3. Dąb Sława Przybyszów 24 51 64:37

4. STILON PROSUPPORT GORZÓW 25 46 45:21

5. Polonia Słubice 26 45 43:33

6. Spójnia Ośno Lubuskie 26 44 47:32

7. Czarni Browar Witnica 24 41 38:39

8. Odra Nietków 26 41 57:40

9. Korona Kożuchów 24 34 40:30

10. Piast Iłowa 25 33 48:45

11. Lechia II Zielona Góra 26 32 52:45

12. Pogoń Świebodzin 26 32 37:42

13. ZAP Syrena Zbąszynek 25 31 51:49

14. Arka Nowa Sól 25 28 37:46

15. Czarni Żagań 26 28 40:44

16. Meprozet Stare Kurowo 26 26 32:52

17. Pogoń Skwierzyna 26 21 28:65

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 25 12 17:91

19. Stal Sulęcin 25 8 19:74

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.