W drugiej rundzie pierwszoligowa Stal Gorzów, dążąc do głównego celu, czyli awansu na nowe zaplecze ekstraklasy, wygrywała z każdym i wszędzie. Nie dali rady żółto-niebieskim najmożniejsi w grupie B. I ta piękna seria miałaby się skończyć właśnie dzisiaj?

Również przed rewanżem ze Szczypiorniakiem (u nas wygraliśmy 36:24) przypominamy, że Gorzyce Wielkie to wieś granicząca z Ostrowem Wielkopolskim. W 2018 r. klub oraz drużynę seniorów utworzyli ostrowscy wychowankowie Krzysztof i Paweł Dutkiewiczowie. - Gramy z przyjaciółmi na zasadach zupełnie amatorskich, w tym wszystkim liczy się przede wszystkim dobra zabawa - mówili bracia. Paweł to czołowy snajper ligi. Dzisiaj rzucił 8 bramek. Co ciekawe, wszystkie w pierwszej połowie.