- Po czterech latach z rzędu spędzonych z tą imprezą na stadionie w Gdańsku przed rokiem po raz pierwszy zawitaliśmy do Torunia. Zawody były ciekawe i zostały dobrze przyjęte w Grodzie Kopernika - opowiadał Maciej Polny z firmy KFSport, właściciela marki Speedwayevents.pl, która jest lokalnym organizatorem wydarzenia. - Nie mieliśmy wątpliwości, by po raz kolejny zorganizować PGE IMME na Motoarenie, również w sezonie 2021. Cieszymy się, że znów będziemy mogli się tam spotkać, tym bardziej że na trybunach będą mogli zasiąść kibice. Jeśli chodzi o atrakcyjność wydarzenia, czeka nas żużel na najwyższym poziomie, z udziałem najlepszych z najlepszych. Imię nieodżałowanego mistrza speedwaya Zenona Plecha zdecydowanie do tego zobowiązuje.

Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów wygrał tegoroczną edycję PGE IMME. Drugi był Jason Doyle, a trzeci Leon Madsen. Fot. PGE Ekstraliga Nowością regulaminową, związaną z tegoroczną edycją, jest zagwarantowanie występu w zawodach najlepszemu juniorowi, po rozegraniu 7. rundy PGE Ekstraligi, pod względem liczby zdobytych punktów i bonusów wyłącznie w drugich wyścigach zawodów żużlowej ekstraklasy. Regulamin zawodów przewiduje, że w skład osiemnastoosobowej stawki zawodniczej wejdzie: 14 zawodników w kolejności klasyfikacji według średnich biegopunktowych po 7. rundzie rozgrywek PGE Ekstraligi,

jeden zawodnik krajowy młodzieżowy z najwyższej pozycji w klasyfikacji według sumy punktów meczowych i bonusowych zdobytych w biegach numer dwa (biegi młodzieżowe) meczów PGE Ekstraligi w rundach 1.-7.,

jeden zawodnik z tzw. dziką kartą, nominowany przez PGE Ekstraligę,

dwóch zawodników rezerwowych. Czytaj także: To, co zagrało stalowcom w Grudziądzu, ma się sprawdzić też w derbowym starciu - Bardzo mocno stawiamy na rozwój młodych zawodników, chcemy, aby PGE IMME były okazją do zaprezentowania się w doborowej stawce najlepszego juniora z drugich wyścigów w PGE Ekstralidze - powiedział Wojciech Stępniewski, prezes Ekstraligi Żużlowej. - Zawody upamiętniają Zenona Plecha, który był wychowawcą młodzieży, sam odnosił spore sukcesy jako junior, ale rywalizował już na tym etapie z seniorami. Były to oczywiście zupełnie inne czasy, lecz patrząc na czołówkę juniorską z tegorocznych rozgrywek ligowych, jestem przekonany, że PGE IMME będzie wielką szansą i nobilitacją dla jednego z młodych polskich żużlowców. PGE Ekstraliga prowadzi osobny ranking zawodników startujących w biegu juniorów. Poniżej stan na 30 kwietnia. W 2020 roku PGE IMME zwyciężył Bartosz Zmarzlik przed Jasonem Doyle'em, Leonem Madsenem i Patrykiem Dudkiem. W 2019 r. Zmarzlik wygrał w Gdańsku. REKLAMA W ten weekend wracamy do zmagań ligowych, choć znów oglądamy niepełną kolejkę, bo piątkowe spotkania w Lublinie i Grudziądzu zostały przełożone na 21 maja. W niedzielę w końcu ma być pogodnie i żużlowcy pojadą bez przeszkód. Czekamy na lubuskie derby Falubaz - Stal w Zielonej Górze, które rozpoczną się o godz. 19.15. Wcześniej Włókniarz Częstochowa zmierzy się ze Spartą Wrocław. Tu też spodziewamy się walki na całego, bo oba zespoły mierzą w medale, a na razie są poza czołową czwórką PGE Ekstraligi.