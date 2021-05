W przyszłym tygodniu, od soboty, 15 maja ma być zniesiony obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu, a także zostaną otwarte ogródki restauracyjne, w których ma być zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik. 29 maja mamy mieć już możliwość zjedzenia posiłku wewnątrz lokalu, w którym będzie dostępne maksymalnie 50 proc. miejsc.

Ponad rok temu, w ramach pakietu pomocowego „Gorzowska dycha”, ruszyła w naszym mieście akcja, umożliwiająca restauratorom zajęcie pasa drogowego i zorganizowanie sezonowego ogródka gastronomicznego. Oczywiście w miejscach, gdzie nie zagraża to pieszym oraz ruchowi samochodowemu.

- Mamy sygnał o luzowaniu obostrzeń koronawirusowych, dlatego akcja wspierania gorzowskich restauratorów nadal będzie kontynuowana - powiedział Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy urzędu miasta. - Zachęcamy do tworzenia ogródków w nowych miejscach, aby już za chwilę móc trafić ze swoją ofertą do klientów. Jeśli tylko będzie to możliwe, to na pewno na takie wnioski decyzje będą pozytywne.

Miasto nie może całkiem zrezygnować z opłat, dlatego jest ona symboliczna - 1 grosz za 1 metr kw. O szczegóły można dopytać w wydziale dróg urzędu miasta, który rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym i naliczenie opłat z tego tytułu.

Oby tylko restauratorom, w tym trudnym czasie, dopisała też pogoda. Prognozy wskazują, że druga część maja ma być już cieplejsza i znacznie bardziej słoneczna.

