Oba lubuskie zespoły właśnie podały składy na niedzielny pojedynek.

Czwórka seniorów Stali, którzy w tej chwili są wielką siłą żółto-niebieskich, pojedzie z Falubazem z tymi samymi numerami co podczas wygranego spotkania z Grudziądzem. Mamy zmianę w formacji U24. Tym razem w podstawowym zestawieniu pojawił się Rafał Karczmarz, który w przeszłości notował w Zielonej Górze bardzo dobre występy. Czy to on zacznie derby? Pod ósemką z pewnością pojawi się Duńczyk Marcus Birkemose, który ma za sobą niezły debiut w meczu z GKM.