Urządzenie kosztowało 25 tys. zł. Łatwo je znajdziemy. Czarna skrzynka stanęła po lewej stronie od wejścia do Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta.

- Mam nadzieję, że to rozwiązanie dobrze przyjmą czytelnicy - mówił Sławomir Szenwald, dyrektor Biblioteki Herberta. - To dodatkowa możliwość oddania wypożyczonych książek w czasie, gdy biblioteka jest zamknięta, albo po prostu gdy ktoś chciałby oddać materiały jak najszybciej, nie wchodząc do budynku.