Ekipa Meprozetu w środku tygodnia nie zebrała składu na mecz w Sławie i oddała go walkowerem. - Przeciwko Stilonowi też byliśmy w stanie wystawić tylko jedenastkę, z rezerwowym bramkarzem w polu - opowiadał Burzawa. - W takich realiach też mieliśmy swoje szanse i wstydu nie było.

Przy piłce byli jednak głównie gorzowianie, którzy pierwszą bramkę strzelili w 33. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego przytomnie w polu karnym gospodarzy zachował się Naohiro Yoshida i trafił do siatki. To był pierwszy gol Japończyka w barwach Stilonu.

Yoshida miał też udział przy drugim trafieniu dla niebiesko-białych. Zdecydował się na strzał z ponad 20 metrów. Bramkarz Meprozetu odbił piłkę przed siebie, a pierwszy wystartował do niej Wojciech Kurlapski, który został sfaulowany w polu karnym. Wynik spotkania na 2:0 ustalił Łukasz Maliszewski.

W drugiej połowie po stronie Stilonu zadebiutował niespełna 17-letni bramkarz Maksymilian Wojdyło.

REKLAMA

W sobotę, 8 maja stilonowcy, w kolejnym ligowym spotkaniu, podejmą Lechię II Zielona Góra.

MEPROZET STARE KUROWO - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:2 (0:1)

BRAMKI: Yoshida (33.), Maliszewski (56. z karnego)

REKLAMA

STILON: Bukowski (72. Wojdyło) - Dziduch (87. Żak), Majerczyk, Nidecki, Kalinowski (46. Łaźniowski) - Świerczyński (61. Ograbek), Maliszewski (77. Snowyda), Wiśniewski - Surmaj, Kurlapski (82. G. Wiśniewski), Yoshida.

WYNIKI Z 29. KOLEJKI:

Meprozet Stare Kurowo - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:2, Pogoń Świebodzin - Czarni Browar Witnica 0:1, Stal Sulęcin - Arka Nowa Sól 2:2, Czarni Żagań - Carina Gubin 1:1, Polonia Słubice - Ilanka Rzepin 0:3, Pogoń Skwierzyna - Odra Nietków 2:1, Spójnia Ośno Lubuskie - Piast Iłowa 0:0, Korona Kożuchów - Tęcza Krosno Odrzańskie 5:0.

1. Carina Gubin 24 57 72:24

2. Dąb Sława Przybyszów 23 50 61:34

3. Ilanka Rzepin 24 49 67:31

4. STILON PROSUPPORT GORZÓW 24 46 44:19

5. Polonia Słubice 25 44 42:32

6. Czarni Browar Witnica 23 41 38:37

7. Odra Nietków 25 38 51:40

8. Spójnia Ośno Lubuskie 24 38 37:31

9. Korona Kożuchów 24 34 40:30

10. Piast Iłowa 24 32 47:44

11. Pogoń Świebodzin 25 32 35:37

12. Arka Nowa Sól 24 28 36:42

13. Czarni Żagań 25 28 37:40

14. ZAP Syrena Zbąszynek 24 28 47:46

15. Lechia II Zielona Góra 24 28 47:41

16. Meprozet Stare Kurowo 25 26 32:49

17. Pogoń Skwierzyna 25 18 26:65

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 24 12 17:85

19. Stal Sulęcin 24 8 19:68

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.