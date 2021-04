Zaproszenie prezydenta Jacka Wójcickiego przyjęło 25 samorządowców z całego województwa, reprezentujących wszystkie lubuskie Miejskie Obszary Funkcjonalne.

Współpraca lubuskich obszarów zintegrowanych, poznanie potrzeb i wzajemne wsparcie, może zdecydować o sukcesie MOF-ów. Ważna jest również wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk. Dlatego Wójcicki zaprosił do Gorzowa wszystkich partnerów, tworzących związki społeczno-gospodarczo-przestrzenne.

– Spotkaliśmy się, by podyskutować o propozycjach alokacji środków unijnych dla miejskich obszarów funkcjonalnych i ocenić skuteczność naszego działania – powiedział prezydent Wójcicki. – Nasze lubuskie ZIT-y gromadzą 64 procent lubuskiego społeczeństwa i zależy nam, by ten potencjał społeczny i gospodarczy został właściwie dostrzeżony. Nie chcemy rywalizować, ale liczymy na konstruktywne rozmowy, prowadzące do satysfakcjonującego podziału środków unijnych, które wpływają na rozwój naszych regionów.