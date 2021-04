To nie był dobry tydzień gorzowskich drużyn, które korzystają z boiska na wysłużonym stadionie przy Olimpijskiej. Najpierw stilonowcy odpadli z wojewódzkiego Pucharu Polski, po porażce z Lechią Zielona Góra 0:2, potem Warta poległa w trzeciej lidze z Zagłębiem II Lubin 1:2, tracąc gola z rzutu karnego w doliczonym czasie gry, a dziś w ślady warciarzy poszedł Stilon.

Co prawda przedstawiciel Gorzowa w czwartej lidze podzielił się punktami z Czarnymi Żagań, ale dla Stilonu każdy remis, szczególnie w roli gospodarza, jest jak porażka. Goście też wyrównali z karnego, na sam koniec spotkania.

Zespół Czarnych również szybko otworzył wynik dzisiejszego meczu. Daleki wrzut z autu, wprost w pole bramkowe, zaskoczył niebiesko-białych. Głowę do piłki skutecznie dołożył Błażej Strugaru.

- W pucharze na Lechię wyszliśmy nieco bojaźliwie - rozpamiętywał doświadczony Łukasz Maliszewski. Nam się wydaje, że na dziś stilonowcy są od trzecioligowca po prostu piłkarsko gorsi. W czwartej lidze to my jednak powinniśmy rozdawać karty.

Gorzowianie strzelili dwa ładne gole. Najpierw cytowany wyżej Maliszewski pokazał, jak dobrze jest wyszkolony. Sprytnie przerzucił piłkę nad całą linią obrony Czarnych do stojącego kilka metrów dalej Wojciecha Kurlapskiego. Nie było spalonego, a napastnik Stilonu tej okazji nie zmarnował.

W drugiej części na połowie boiska Paweł Świerczyński podał piłkę do prawego obrońcy, 19-latka Bartłomieja Dziducha, który przebiegł z futbolówką ładny kawałek i będąc 18 metrów przed bramką Żagania, precyzyjnym, płaskim strzałem dał gospodarzom prowadzenie 2:1.

Rywale nie byli dłużni. Mieliśmy sporo szczęścia, gdy w krótkiej chwili piłkarze Czarnych domagali się odgwizdania faulu, zagrania ręką, a uderzenie Tomasza Urbana wylądowało na słupku. Wtedy sędzia nie zareagował. Gościom zabrakło też dokładności przy dwóch strzałach głową, po dośrodkowaniach z rzutów rożnych. Stałe fragmenty gry to dziś była mocna strona Żagania.

Stilonowcy też uderzali głowami i były to dogodne okazje. Kamil Ograbek i Patryk Nidecki posłali piłkę nad poprzeczką. „Setkę” zmarnował Gracjan Wiśniewski. Miał przed sobą tylko bramkarza, źle trafił w futbolówkę.

Wreszcie, w doliczonym czasie gry, ręka Nideckiego i gol Janusza Szkarapata. Zamiast trzech punktów, tylko jeden.

Kolejny mecz ligowy stilonowców już w sobotę, 1 maja, z Meprozetem w Starym Kurowie.

Meprozet dzisiejsze spotkanie w Sławie z Dębem oddał walkowerem. Goście nie zebrali składu na wyjazd, zawodnicy musieli zostać w pracy. W innym pojedynku ZAP Syrena Zbąszynek rozbiła Stal Sulęcin 10:0. Czwartoligowa rzeczywistość w dzień powszedni...

STILON PROSUPPORT GORZÓW - CZARNI ŻAGAŃ 2:2 (1:1)

BRAMKI: Kurlapski (22.), Dziduch (53.) - Strugaru (3.), Szkarapat (90. z karnego)

STILON: Bukowski - Dziduch, Majerczyk, Nidecki, Kalinowski (62. min Łaźniowski) - Surmaj (89. min Koszuta), Świerczyński, Maliszewski (58. min Ograbek), Wiśniewski, Yoshida (62. min Snowyda) - Kurlapski (72. min G. Wiśniewski).

WYNIKI Z 28. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Czarni Żagań 2:2, Czarni Browar Witnica - Polonia Słubice 2:1, Korona Kożuchów - Lechia II Zielona Góra 0:0, Dąb Sława Przybyszów - Meprozet Stare Kurowo 3:0 (walkower), Tęcza Krosno Odrzańskie - Piast Iłowa 0:4, Arka Nowa Sól - Pogoń Skwierzyna 0:1, Odra Nietków - Pogoń Świebodzin 2:4, Ilanka Rzepin - Spójnia Ośno Lubuskie 0:0, ZAP Syrena Zbąszynek - Stal Sulęcin 10:0.

1. Carina Gubin 23 56 71:23

2. Dąb Sława Przybyszów 23 50 61:34

3. Ilanka Rzepin 23 46 64:31

4. Polonia Słubice 24 44 42:29

5. STILON PROSUPPORT GORZÓW 23 43 42:19

6. Czarni Browar Witnica 22 38 37:37

7. Odra Nietków 24 38 50:38

8. Spójnia Ośno Lubuskie 23 37 37:31

9. Pogoń Świebodzin 24 32 35:36

10. Korona Kożuchów 23 31 35:30

11. Piast Iłowa 23 31 47:44

12. ZAP Syrena Zbąszynek 24 28 47:46

13. Lechia II Zielona Góra 24 28 47:41

14. Arka Nowa Sól 23 27 34:40

15. Czarni Żagań 24 27 36:39

16. Meprozet Stare Kurowo 24 26 32:47

17. Pogoń Skwierzyna 24 15 24:64

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 23 12 17:80

19. Stal Sulęcin 23 7 17:66

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.