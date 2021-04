Poprzedni sezon stalowcy zaczęli od sześciu porażek. Pamiętamy, czym to się skończyło. Szalonym finiszem i wicemistrzostwem Polski.

Tym razem zaczynamy rozgrywki od trzech wygranych. W czym tkwi moc Stali? - Namawiałem na powrót Martina Vaculika, bo Słowak to jeden z tych zawodników w PGE Ekstralidze, którzy są w stanie ciągnąć zespół do przodu, i to się w pełni sprawdza - powiedział Stanisław Chomski, trener gorzowskiej drużyny żużlowej. - Liderzy robią swoje, ofensywną jazdę pokazuje Anders Thomsen, ale ja zwracam uwagę na postawę Szymona Woźniaka. Niektórzy mówią, że to nasza druga linia, a ja uważam, że jego forma jest dla naszej drużyny kluczowa. Mecze na specyficznym torze w Grudziądzu dla nikogo nie są łatwe. Komunikacja w naszym zespole weszła jednak na najwyższy poziom. Uwagi wymieniane między zawodnikami zamieniły się w szybkość motocykli i zwycięstwo, na które kibice Stali czekali wiele lat.