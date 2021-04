To był wielkanocny poniedziałek, 25 kwietnia 2011 r. Ważny dzień w historii gorzowskiego żużla, bo z debiutem 16-letniego Bartosza Zmarzlika.

- Takie momenty się doskonale pamięta, jak by to było wczoraj - opowiadał Zmarzlik, dzisiaj już dwukrotny mistrz świata seniorów. - Wygraliśmy z Łukaszem Cyranem pierwszy bieg. To on wtedy był młodzieżowy. Walczyliśmy z Unią Leszno, a ja ostatecznie zdobyłem cztery punkty. Nie chce się wierzyć, że minęło już 10 lat. Idzie to błyskawicznie. Dlatego trzeba łapać to, co daje nam życie, bo naprawdę szybko upływa.