Jak Ostrów Wielkopolski, z którym walczyliśmy niedawno, nigdy nam nie leżał, tak z Miedzią wygrywaliśmy regularnie. Słyszeliśmy, że rywali dopadły problemy zdrowotne. Dzisiaj goście dodatkowo po paru minutach stracili swojego najbardziej doświadczonego zawodnika, z ekstraklasową przeszłością, Adama Skrabanię (uraz mięśniowy).

- To fakt, że ten nasz krótki skład może i w drugiej połowie nas dzisiaj dopadł - mówił trener Miedzi Piotr Będzikowski po porażce w Gorzowie. - Nie chciałbym jednak tym się tłumaczyć. Blisko 50 minuty wygrywaliśmy jeszcze trzema golami. Przestrzeliliśmy pięć idealnych okazji. Proszę doliczyć je do wyniku i bylibyśmy w innych nastrojach. Walczymy dalej i mam nadzieję, że za kilka miesięcy spotkamy się w Lidze Centralnej.

Życzylibyśmy sobie tego. Takich przeciwników, takiego poziomu sportowego.

Stalowcy zaczęli wyśmienicie, wygrywali już 5:1. Legniczan całkowicie sparaliżował swoją żywiołową radością, po udanych interwencjach, nasz bramkarz Cezary Marciniak (zdjęcie poniżej). On i Krzysztof Nowicki odegrali w tym meczu wielką rolę. Po stronie Miedzi, między słupkami doskonale spisywał się też Dawid Dekarz. Tu wszystko było naj.

Sobota, 24 kwietnia 2021 r. Pierwsza liga piłkarzy ręcznych: TL Ubezpieczenia Stal Gorzów - Siódemka Miedź Legnica 28:26 (13:15) FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Miedź nas rozszyfrowała. Jako pierwsza w rundzie rewanżowej, była w stanie odebrać gorzowianom moc w ofensywie. Wcześniej, konsekwencją i do bólu dokładnym rozegraniem na czystą pozycję, to my odbieraliśmy marzenia o sukcesie kolejnym rywalom.

Były też szachy. Goście bardzo często ściągali bramkarza, atakowali siedmiu na sześciu. My w tym czasie kryliśmy indywidualnie ich rozgrywającego Pawła Paterka. Ten ostatni zdążył strzelić siedem goli, ale ograniczanie go, zdecydowanie opłaciło się Stali.

- To nie było zaskoczenie, że gracze Miedzi nas dogonili i wyszli na prowadzenie - przyznał bardzo szczęśliwy trener gorzowian Oskar Serpina. - Przecież to nie jest przypadkowy zespół. Cały czas bardzo dobrze spisywaliśmy się w obronie. To nam pomogło w końcu odbudować też na decydujące minuty atak. Tam myślę, że decydujące było większe doświadczenie naszych zawodników.

Ostatnie tygodnie to bardzo dobra postawa naszych rozgrywających, którzy dzisiaj też zdobywali kluczowe bramki. Wychowankowie gorzowskiej piłki ręcznej Mariusz Kłak i Tomasz Gintowt zyskali miano bohaterów, poprowadzili Stal do nowego, ciekawego wyzwania - Ligi Centralnej. Ta od sezonu 2021/22 stanie się zapleczem ekstraklasy, a zagrają w niej, w jednej bardzo mocnej grupie, czołowe ekipy pierwszej ligi.

- Dawno tak ciężko nie było, Miedź też pokazała klasę. Ogromnie się cieszę, że potrafiliśmy odwrócić ten mecz przy niekorzystnym wyniku. Na pochwały zasłużył cały zespół, a za poziom i widowisko obie drużyny - powiedział Mariusz Kłak, strzelec sześciu bramek.

Do końca rozgrywek gorzowianom pozostały jeszcze dwa majowe mecze w Gorzycach Wielkich oraz w swojej hali ze Śląskiem Wrocław. W nich żółto-niebiescy powalczą o wygranie rywalizacji w grupie B, co po powrocie seniorskiej piłki ręcznej w barwach Stali, jeszcze naszej drużynie się nie udało.

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW - SIÓDEMKA MIEDŹ LEGNICA 28:26 (13:15)

STAL: Marciniak, Nowicki - Kłak 6, Starzyński 5, Pietrzkiewicz 5, Kryszeń 5, Gintowt 4, Stupiński 2, Bronowski 1, Droździk.

WYNIKI Z 29. KOLEJKI:

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW - Siódemka Miedź Legnica 28:26, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego - UKS Kąty Wrocławskie 29:28, Olimp Grodków - Real Astromal Leszno 25:25, w karnych 4:5, Grunwald Poznań - Bór Oborniki Śląskie 35:25, Śląsk Wrocław - Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 39:29.

1. TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW 18 45 568:453

2. Siódemka Miedź Legnica 19 42 597:473

3. Śląsk Wrocław 18 42 532:451

4. Ostrovia Ostrów Wlkp. 17 39 464:410

5. Grunwald Poznań 17 34 441:399

6. UKS Kąty Wrocławskie 18 23 411:419

7. Bór Oborniki Śląskie 16 17 420:487

8. AZS Uniwersytetu Zielonogórski 18 16 473:539

9. Real Astromal Leszno 17 11 355:451

10. Olimp Grodków 19 11 453:554

11. Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 17 11 431:509

Pierwszy zespół uzyska prawo gry w turnieju mistrzów pierwszej ligi i jeśli spełni kryteria licencyjne, walki o PGNIG Superligę. Trzy czołowe drużyny awansują do nowej Ligi Centralnej. Pozostali w sezonie 2021/22 utworzą pierwszą ligę, która stanie się trzecim poziomem rozgrywkowym.