W ostatnim meczu u siebie warciarze pobili Piasta Żmigród 4:0, a tydzień temu postraszyli na wyjeździe Ślęzę Wrocław, choć ostatecznie przegrali z drugą drużyną trzeciej grupy 0:1, po straconym golu już w 6. minucie.

- Zaczynamy, wracamy do tego, co pokazaliśmy z Piastem - zachęcał swoich kolegów przed meczem Robert Hirsz i gospodarze go posłuchali. Przez pół godziny układaliśmy sobie w głowie zdania, którymi będziemy opisywać pewność siebie i pomysł graczy Warty, ich zupełnie inną postawę niż w rundzie jesiennej, która zapewni im spokojne utrzymanie w trzeciej lidze.