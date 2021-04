21-letni Kamil Nowacki jest wychowankiem Stali, ale dopiero w ostatnim roku w roli juniora ma być ważną postacią gorzowskiej formacji młodzieżowej. W Lesznie spisał się bardzo dobrze, dorzucił do zaskakującego zwycięstwa stalowców 48:42 kluczowe 5+1 pkt.

– Właśnie zacząłem spełniać swoje marzenie, bo zawsze chciałem założyć kevlar w tych barwach i zdobywać punkty dla tej drużyny – przyznał Nowacki. – „Fura” jechała do przodu, nie popełniałem błędów i dowiozłem cenne zdobycze do mety. Taki mecz na pewno wzmocni mnie i cały zespół.

U siebie z Motorem (wygraliśmy 52:38) Kamilowi poszło nieco gorzej – 1+1 pkt. Liczyło się jednak, że nasi młodzi żużlowcy z silną parą Lublina nie przegrali wyścigu młodzieżowego.

Kolejny mecz jedziemy w niedzielę 25 kwietnia w Grudziądzu. Tu zaczęły się problemy. Podczas piątkowego treningu Stali Kamil Nowacki zaliczył groźny wypadek. Ma problemy z barkiem i jego występ przeciwko GKM stanął pod znakiem zapytania. Zostają nam Wiktor Jasiński oraz mało doświadczony Kamil Pytlewski.

Co ciekawe, właśnie do Grudziądza wypożyczyliśmy Mateusza Bartkowiaka, który wraca do żużla po poważnej kontuzji i nie kwapił się do rywalizacji o miejsce w składzie gorzowskiej drużyny.

W piątek przeciwko Sparcie Wrocław 18-letni Bartkowiak wygrał wyścig młodzieżowy.

Niezwykle istotne zdarzenie dla losów tego spotkania miało miejsce tuż po starcie trzeciego wyścigu. Doszło do wypadku Przemysława Pawlickiego i Taia Woffindena. Brytyjczyk mocno uderzył o tor i złamał łopatkę. Czeka go przerwa w startach.

Gospodarze z powodzeniem wykorzystali tę lukę w składzie Sparty. Momentami walczyli ze sobą (Pawlicki z Nickim Pedersenem), ale ostatecznie zwyciężyli 45:44.

Wydaje się, że trener wrocławian Dariusz Śledź nie sięgnął po wszystkie możliwości taktyczne. Miał okazję tak pokierować meczem, aby w 14. biegu skorzystać z rezerwy taktycznej, a miał fenomenalnych liderów. Maciej Janowski zdobył 14+1 pkt w pięciu startach, a Artiom Łaguta – 14 pkt.

To ważna wskazówka dla Stali przed niedzielą. Jeszcze raz musimy być nakręceni mocą liderów, a wtedy będziemy mieli szansę na pierwsze od lat zwycięstwo w Grudziądzu.

Dla GKM Pedersen zdobył 11 pkt, Krzysztof Kasprzak – 10, Pawlicki – 7+2.

ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ – MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Niedziela, 25 kwietnia, godz. 16.30. Stadion GKM przy ul. Hallera w Grudziądzu. Transmisja w nSport+.

STAL: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Marcus Birkemose, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Kamil Nowacki, 7. Wiktor Jasiński, 8. Rafał Karczmarz.

GKM: 9. Krzysztof Kasprzak, 10. Kenneth Bjerre, 11. Norbert Krakowiak, 12. Przemysław Pawlicki, 13. Nicki Pedersen, 14. Mateusz Bartkowiak, 15. Denis Zieliński, 16. Roman Lachbaum.

ZALEGŁE MECZE Z 1. KOLEJKI:

piątek, 23 kwietnia

Motor Lublin – Eltrox Włókniarz Częstochowa 49:41

Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz – Betard Sparta Wrocław 45:44

1. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 2 4 +20

2. Betard Sparta Wrocław 2 2 +11

3. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 2 2 0

4. eWinner Apator Toruń 2 2 0

5. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 2 2 -11

6. Fogo Unia Leszno 2 2 +2

7. Motor Lublin 2 2 -6

8. Eltrox Włókniarz Częstochowa 2 0 -16

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5.–7. zostają w lidze.

NOWY PROGRAM 3. KOLEJKI:

sobota, 24 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno – eWinner Apator Toruń

godz. 20.30 Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa – Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

niedziela, 25 kwietnia

godz. 16.30, nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz – MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław

PROGRAM 4. KOLEJKI:

piątek, 30 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports eWinner Apator Toruń – Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – Motor Lublin

niedziela, 2 maja

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW – Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ Betard Sparta Wrocław – Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.