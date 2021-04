Zaległe spotkania z 1. kolejki odbędą się w piątek, 23 kwietnia w Lublinie i Grudziądzu. Wszystkie starcia 3. serii zobaczymy w sobotę i niedzielę, 24 i 25 kwietnia.

Nas najbardziej interesuje mecz stalowców w Grudziądzu. Obie drużyny przez tydzień nic nie majstrowały przy awizowanych składach, zgłosiły te same pary co za pierwszym podejściem. W Stali ma zadebiutować Duńczyk Marcus Birkemose, który 9 października skończy dopiero 18 lat. U rywali zobaczymy dobrych znajomych - Krzysztofa Kasprzaka oraz juniora Mateusza Bartkowiaka. Ten ostatni na rok został wypożyczony do grudziądzkiej drużyny z Gorzowa.