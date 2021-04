W Gorzowie terminarz cyklu Grand Prix szczególnie nas interesuje, bo przecież dwa ostatnie złote medale zdobył kapitan Stali Bartosz Zmarzlik, a stałymi uczestnikami są również żużlowcy z naszej drużyny - Słowak Martin Vaculik i Duńczyk Anders Thomsen.

W 2020 r. kalendarz cyklu Grand Prix, tak jak i całego sportu, wywróciła pandemia koronawirusa. Identycznie jak teraz z terminarza wypadały kolejne, wcześniej planowane turnieje. Ostatecznie zawodnicy pojechali po dwie imprezy w czeskiej Pradze, a także w Polsce - we Wrocławiu, Gorzowie i Toruniu.

Właśnie tegoroczny turniej GP na czeskiej Markecie został przełożony z 5 czerwca na piątek, 16 lipca. Od razu została też dołożona druga impreza w Pradze - w sobotę, 17 lipca.

W terminarzu mieliśmy także turniej bez organizatora z datą 19 czerwca. - To wydarzenie zostaje przeniesione na później. Data i miejsce jego rozegrania zostaną potwierdzone w odpowiednim czasie - poinformowali przedstawiciele cyklu. - Co do turniejów w Pradze ściśle współpracujemy z promotorem stadionu Marketa, aby na trybunach mogli w ograniczonej liczbie zasiąść kibice. Cały czas chcemy, aby w tym sezonie rozegrać 11 imprez o mistrza świata.

Niewykluczone, że w 2021 r. cykl Grand Prix ponownie wróci na stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie.

AKTUALNE TERMINY CYKLU GRAND PRIX 2021:

16 lipca - GP Czech, Praga,

17 lipca - GP Czech, Praga,

31 lipca - GP Polski, Wrocław,

7 sierpnia - GP Polski, Warszawa,

14 sierpnia – GP Szwecji, Malilla,

28 sierpnia - GP Rosji, Togliatti,

11 września - GP Danii, Vojens,

2 października – GP Polski, Toruń.

PEŁNA LISTA STARTOWA GRAND PRIX 2021 (według rankingu):

1. Bartosz Zmarzlik (Polska, numer na plastronie 95), 2. Tai Woffinden (Wielka Brytania, 108), 3. Fredrik Lindgren (Szwecja, 66), 4. Maciej Janowski (Polska, 71), 5. Leon Madsen (Dania, 30), 6. Jason Doyle (Australia, 69), 7. Artiom Łaguta (Rosja, 222), 8. Emil Sajfutdinow (Rosja, 89), 9. Martin Vaculik (Słowacja, 54), 10. Max Fricke (Australia, 46), 11. Matej Zagar (Słowenia, 55), 12. Anders Thomsen (Dania, 105), 13. Oliver Berntzon (Szwecja, 93), 14. Krzysztof Kasprzak (Polska, 187), 15. Robert Lambert (Wielka Brytania, 505). REZERWOWI: 1. Aleksandr Łoktajew (Ukraina), 2. Jaimon Lidsey (Australia), 3. Dominik Kubera (Polska), 4. Oleg Michajłow (Łotwa), 5. Daniel Bewley (Wielka Brytania), 6. Lukas Fienhage (Niemcy), 7. Jan Kvech (Czechy).

KOŃCOWA KLASYFIKACJA GP 2020:

1. Bartosz Zmarzlik - 133 pkt,

2. Tai Woffinden - 117 + 3 pkt,

3. Fredrik Lindgren - 117 + 2 pkt,

4. Maciej Janowski - 107 pkt,

5. Leon Madsen - 89 pkt,

6. Jason Doyle - 87 pkt,

7. Artiom Łaguta - 84 pkt, 8. Emil Sajfutdinow - 81 pkt, 9. Martin Vaculik - 78 pkt, 10. Max Fricke - 64 pkt, 11. Matej Zagar - 46 pkt, 12. Patryk Dudek - 39 pkt, 13. Niels Kristian Iversen - 32 pkt, 14. Mikkel Michelsen - 32 pkt, 15. Antonio Lindback - 22 pkt.