Kanadyjkarz AZS AWF Gorzów Wiktor Głazunow kilkanaście miesięcy temu wybrał własną drogę do Japonii. Uparcie gonił krajową i światową czołówkę własnymi siłami oraz klubowym sprzętem. Niezwykle mocno wspierał go trener Marek Zachara, który ostatnie miesiące spędził ze swoim zawodnikiem w Portugalii, służąc mu każdą pomocą. Opłacało się.

Kanadyjkarze obsadzają w Tokio zaledwie dwie konkurencje - C1 i C2 na 1 km. Selekcja najtrudniejsza z możliwych. Głazunow walczy o oba te starty w Tokio! Kto wie, czy dzięki temu nie zobaczymy na igrzyskach dwóch Polaków w jedynkach.

Tydzień po tygodniu w Wałczu mamy regaty kwalifikacyjne do kadry. Najpierw w kanadyjkowych dwójkach. Dwie pierwsze osady trafiają do zawodów o Puchar Świata, gdzie stoczą bezpośrednią walkę o wylot do Tokio.

Głazunow z Tomaszem Barniakiem z AZS AWF Poznań byli w Wałczu zdecydowanie najlepsi.

Mistrzostwa świata seniorów w kajakarstwie, Racice 2017 FOT. MAREK ZACHARA

- Oglądający wyścig widzieli, z jaką łatwością odpłynęli reszcie stawki, a jeszcze mieli rezerwy. To świadczy o ich dobrym przygotowaniu. Nikt się jednak nie podnieca, do wszystkiego podchodzimy z wielką pokorą i czekamy na następne starty - opowiadał trener Zachara.

- Jeden wielki krok w kierunku Tokio został wykonany - przekazał kanadyjkarz z AZS AWF Gorzów. - Byliśmy z Tomkiem Barniakiem pozytywnie nastawieni, bo to, co wypracowaliśmy wcześniej, musiało dać efekt. Teraz celuję w następny weekend w eliminacje na jedynkach, a później już ostra jazda do Pucharu Świata w Szeged na Węgrzech.

Krajowe kwalifikacje dwójek kajakarskich na 1 km wygrali Przemysław Korsak z G’Power Gorzów i gorzowianin reprezentującym Dojlidy Białystok - Rafał Rosolski. Przed nimi jednak znacznie trudniejsza droga do Tokio. Polscy kajakarze do tej pory nie wywalczyli żadnej przepustki na igrzyska. Będą o nie walczyć w majowych regatach ostatniej szansy na Węgrzech i w Rosji. Walka o ostatnie miejsca w Japonii będzie poprzedzała regaty Pucharu Świata.

REGATY KWALIFIKACYJNE DO POLSKIEJ KADRY NA IGRZYSKA W TOKIO:

C2 1 km

1. Wiktor Głazunow (AZS AWF Gorzów), Tomasz Barniak (AZS AWF Poznań) 3.52,496

2. Aleksander Kitewski, Norman Zezula (Zawisza Bydgoszcz) 3.55,000

3. Mateusz Kamiński (OKSW Olsztyn), Michał Kudła (Posnania Poznań) 3.55,136

K2 1 km