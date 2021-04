Sam jestem ciekawy, jak po tej przerwie, spowodowanej obostrzeniami związanymi z koronawirusem, będziemy wyglądali w graniu co trzy dni - zastanawiał się trener Stilonu Krzysztof Kaczmarczyk.

Można powiedzieć, że jest nieźle, bo gorzowski czwartoligowiec wygrywa, strzela gole.

Dzisiaj, w meczu z ostatnim zespołem w tabeli, bramek mogło być znacznie więcej, ale i tak 3:0 to nie wymęczone zwycięstwo jedną bramką. Nie było też nerwów, bo gospodarze uzyskali prowadzenie już w 17. minucie. Nieszczęśliwie samobójcze trafienie zostało zapisane na konto Damiana Siudaka, który nie dogadał się z bramkarzem Stali i w konsekwencji go pokonał.

Po przerwie kolejne gole dla Stilonu dołożyli Patryk Nidecki oraz Marcel Snowyda. Widzieliśmy sporo rotacji w składzie, także kumulowanie mocy na najbliższą środę, na prestiżowe, pucharowe starcie, gdzie gorzowianie będą chcieli się sprawdzić z rywalami z wyższej ligi.

W najbliższą środę, 21 kwietnia, stilonowcy zagrają na swoim boisku mecz 1/4 wojewódzkiego Pucharu Polski. Podejmą trzecioligową Lechię Zielona Góra, która ostatnio po dogrywce wyeliminowała Piast w Karninie. W lidze za tydzień Stilon ma pauzę.

STILON PROSUPPORT GORZÓW - STAL SULĘCIN 3:0 (1:0)

BRAMKI: Siudak (17. samobójcza), Nidecki (58.), Snowyda (89.)

STILON: Bukowski – Ograbek (62. min Dziduch), Nidecki, Majerczyk – Kaniewski, F. Wiśniewski, Świerczyński, Kalinowski (64. min Żak) – Surmaj (76. min Maliszewski), G. Wiśniewski (59. Snowyda), Kurlapski (68. min Koszuta).

WYNIKI Z 26. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Stal Sulęcin 3:0, Arka Nowa Sól - Polonia Słubice 1:2, Tęcza Krosno Odrzańskie - Ilanka Rzepin 0:4, Korona Kożuchów - Czarni Żagań 2:0, Carina Gubin - Pogoń Skwierzyna 2:1, ZAP Syrena Zbąszynek - Pogoń Świebodzin 0:1, Odra Nietków - Spójnia Ośno Lubuskie 1:2.

1. Carina Gubin 22 53 67:21

2. Ilanka Rzepin 21 45 61:26

3. Dąb Sława Przybyszów 21 44 56:33

4. Polonia Słubice 22 43 39:25

5. STILON PROSUPPORT GORZÓW 22 42 40:17

6. Odra Nietków 22 37 46:32

7. Spójnia Ośno Lubuskie 21 35 36:30

8. Czarni Browar Witnica 20 34 34:35

9. Korona Kożuchów 21 29 34:29

10. Arka Nowa Sól 21 27 34:37

11. Pogoń Świebodzin 22 26 29:34

12. Czarni Żagań 22 26 33:35

13. Piast Iłowa 21 25 38:41

14. Meprozet Stare Kurowo 21 24 30:42

15. Lechia II Zielona Góra 21 23 39:39

16. ZAP Syrena Zbąszynek 22 22 32:44

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 21 12 16:69

18. Pogoń Skwierzyna 22 12 21:59

19. Stal Sulęcin 21 7 15:52

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.