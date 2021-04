W terminarzu była seria o trzecie miejsce do dwóch zwycięstw, potem jeden mecz, wyznaczony na niedzielę, 18 kwietnia. Teraz okazuje się, że koszykarki o trzecie miejsce już nie zagrają. Zespoły z Gorzowa i Bydgoszczy otrzymają brązowe medale. Smutne, że właściwie od tygodnia dostawaliśmy sygnały, że tak to właśnie się skończy. Nie na boisku...

„Po dogłębnej analizie całości sprawy w kontekście rozgrywania meczu o brązowe medale i otrzymaniu uzupełniającej korespondencji od klubów z Gorzowa oraz Bydgoszczy, w dniu dzisiejszym Prezydium Zarządu Polskiego Związku Koszykówki podjęło decyzję o definitywnym zakończeniu rywalizacji o najniższy stopień podium. Mecze o brązowe medale w sezonie 2020/2021 nie zostaną rozegrane, a obie drużyny sklasyfikowane zostaną ex aequo na 3. miejscu rozgrywek o mistrzostwo Polski w sezonie 2020/2021 i przyznane zostaną im z tego tytułu puchary i medale. Dodatkowym aspektem przemawiającym za anulowaniem spotkania, jest przedłużająca się kwarantanna po zakażeniach COVID-19, a także fakt wyjazdu zawodniczek zagranicznych na rozpoczynający się sezon WNBA. Co całkowicie uniemożliwia rozegranie spotkania o 3. miejsce Energa Basket Ligi Kobiet 18 kwietnia br.” - to komunikat organizatora rozgrywek.