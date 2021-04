Jakie będzie województwo lubuskie za 5, 10, 20 lat? Czy możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość? Jakie wyzwania stoją przed województwem lubuskim, Gorzowem i Zieloną Górą? – zapytaliśmy naszych czytelników w marcu. Przyszło sporo odpowiedzi. Właśnie je państwu prezentujemy i przechodzimy do kolejnego etapu naszego plebiscytu Superregiony i Supermiasta 2040. Z 12 wyzwań, które najczęściej wskazywaliście, teraz wybierzmy po siedem tych najważniejszych.

Zaczynamy głosowanie na naszych serwisach gorzow.wyborcza.pl i zielonagora.wyborcza.pl. Można głosować od 16 kwietnia. Koniec 3 maja. Wyniki ogłosimy 7 maja. 25 maja naszą akcję zakończy specjalna gala z udziałem polskich samorządowców.

Uwaga, macie tylko jeden głos w każdej z trzech kategorii! Wskazujemy osobno najważniejsze wyzwanie dla województwa lubuskiego, Gorzowa i Zielonej Góry.

Oto 12 wyzwań dla Gorzowa

1. Demografia, musimy zatrzymać młodych ludzi. O sile miasta stanowią młodzi, wykształceni, a jeśli ich zabraknie, to nie ma mowy o rozwoju.

2. Nowoczesne zakłady i dobre miejsca pracy. Praca nie tylko w magazynach, marketach, usługach. Potrzebujemy firm informatycznych i IT.

3. Tramwajem także na Górczyn. Lepsza sieć połączeń tramwajowych może powstrzymać samochodozę, największą chorobę polskich miast.

4. Kolej na pociągi elektryczne. Elektryfikacja linii Krzyż–Kostrzyn to rzecz pierwszorzędna. To szybsza podróż do Poznania i Berlina.

5. Rewitalizacja Zawarcia. – Zawarcie to piękna dzielnica Gorzowa. Mogłaby być jego perełką. Miejscem, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Zielonymi płucami miasta w Nowym Centrum, naszym gorzowskim Greenwich Village, z kawiarniami, restauracjami, parkami, przeciętymi liniami Grobli i Przemysłowej. Mamy dekadę. Nie bójmy się odważnych wizji – przekonuje posłanka Krystyna Sibińska (KO).

6. Odnowa Nowego Miasta i nowoczesne centrum miasta. Dziś Nowe Miasto to zaniedbana i zdegradowana część śródmieścia. Musi odzyskać blask z przeszłości.

7. Bulwary nad Wartą zagospodarowane do końca. Zagospodarowanie południowego nabrzeża Warty byłoby pięknym uzupełnieniem rewitalizacji Zakanala.

8. Odnowa dróg miejskich i osiedlowych. Wyremontowane i odnawiane drogi w mieście to najlepszy sposób na korki i paraliż komunikacyjny.

9. Zdrowe miasto, nowoczesny szpital. Nowoczesny szpital z wysokim poziomem leczenia jest bezcenny. Pokazała to pandemia. Inwestujmy w szpital.

10. Przyjazne miasto z zielonymi płucami. Hałas, smog, samochodoza to nasze zmory. Dbajmy o parki, skwery, drzewa. To nasze zielone płuca. – Ostatni rok uświadomił nam wszystkim, jak są istotne. Przez rozwój technologii zapomnieliśmy o zachowaniu proporcji między terenami zielonymi a betonową pustynią – podkreśla radna Anna Kozak.

11. Lepsza edukacja i rozwój akademii. Gorzowska akademia musi bardziej stawiać na kierunki techniczne oraz medyczne. To konieczność. – Czy i czym jesteśmy w stanie przekonać młodych do pozostania lub do powrotu? Młodzi potrzebują bardzo dobrej edukacji, na poziomie ogólnym i zawodowym. Od przedszkola po studia wyższe. Edukacji pozwalającej im odnaleźć się w społeczeństwie i na rynku pracy. Zatem inwestycje w edukację to priorytet – zaznacza radny Radosław Wróblewski.

12. Miasto sportu, zbudujmy stadion piłkarski. Gorzów to nie tylko żużel. Budujemy dobrą halę i stadion lekkoatletyczny. Dodajmy piłkarską arenę.