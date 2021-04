W poprzednim sezonie Lubuski Puchar Polski wygrała Lechia Zielona Góra, która w finale pokonała Wartę Gorzów 3:0.

Pucharowe zmagania na szczeblu wojewódzkim to zawsze szansa pokazania się dla mniejszych klubów, ale i możliwość niezłego zastrzyku finansowego. Zwycięzca nie tylko reprezentuje nasz region na szczeblu centralnym. Ostatnio odebrał też czek na 40 tys. zł (10 tys. zł dla przegranego).

Z lubuskich trzecioligowców po rundach jesiennych PP została już tylko Lechia. Niespodziewanie odpadła gorzowska Warta, która przegrała z Budowlanymi w Murzynowie (klasa okręgowa) 0:1.

Pierwsze wiosenne zmagania to już wspólna rywalizacja 16 drużyn z północy i południa województwa.

Lechia wybrała się do podgorzowskiego Karnina na mecz z Piastem. W ubiegłym roku oba zespoły też się zmierzyły w pucharze. Wygrali zielonogórzanie 4:0. Tym razem Lechia przyjechała po cennym ligowym zwycięstwie 2:0 z piątym zespołem trzeciej ligi LKS-em Goczałkowice-Zdrój. Piłkarze Piasta też sygnalizowali dobrą dyspozycję, bo rozgromili w lidze Łucznika Strzelce Krajeńskie 8:0.

- W ubiegłym roku przegraliśmy z Lechią wyraźnie i niewiele mogliśmy zrobić. Teraz też goście są faworytem, bo jako jedyni z ekip, które zostały w lubuskim pucharze, występują w trzeciej lidze. Spróbujemy się postawić i powalczyć o jak najlepszy wynik - mówił Tomasz Jeż, trener Piasta.

W pierwszej połowie piłkarze z Zielonej Góry na pewno nie stłamsili gospodarzy, ale wynik dla zespołu z Karnina wyglądał fatalnie. W 32., 37. i 45. minucie trzy gole strzelił Bartosz Konieczny.

Na szczęście dla zawodników Piasta ten mecz jeszcze się nie skończył. Jeszcze przed przerwą mieli swoje okazje, a w drugiej połowie to oni strzelili trzy gole! Doprowadzili do dogrywki. Na listę strzelców wpisali się Remigiusz Brzytwa w 55. minucie, Bartosz Prychod w 72. minucie oraz Adam Zdrojewski w 78. Doceniamy to, co zdziałali karninianie, bo wiemy, ile piłkarsko dzieli trzecią ligę od klasy okręgowej. Czasami jednak w tym jednym meczu maluczki dopadnie faworyta. Po to wymyślono pucharowe zmagania.

Sensacji ostatecznie nie było, bo w doliczonym czasie gry bramkę samobójczą strzelił Maciej Gasek, a na 5:3 w 112. minucie podwyższył Przemysław Mycan.

W galerii znajdziecie zdjęcia z dzisiejszego spotkania w Karninie.

Środa, 14 kwietnia 2021 r. 1/8 Lubuskiego Pucharu Polski: Piast Karnin - Lechia Zielona Góra po dogrywce 3:5 (3:3, 0:3) FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Żadnych problemów z ograniem drugiej drużyny Lechii Zielona Góra nie miał Stilon Gorzów. Niebiesko-biali zwyciężyli 4:1. Bramki dla stilonowców strzelali w pierwszej połowie Łukasz Maliszewski, a po przerwie Patryk Nidecki, Kamil Ograbek i Gracjan Wiśniewski. Dla Lechii II honorowe trafienie było dziełem Bartosza Olejniczaka.

WYNIKI 1/8 LUBUSKIEGO PUCHARU POLSKI: