Wcześniej została podjęta decyzja, że w centrum Gorzowa utrzymane zostaną dotychczasowe deptaki na Wełnianym Rynku i na ul. Hawelańskiej schodzące się przy Studni Czarownic. Na pozostałych odcinkach tych ulic, a także na ul. Zabytkowej i Dzieci Wrzesińskich, ruch samochodowy zostanie ograniczony i uspokojony.

Dzięki temu będzie można stworzyć tzw. woonerf na części ul. Wełniany Rynek pomiędzy budynkami nr 2-12. To przestrzeń publiczna łącząca funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Woonerfy są popularne w Berlinie, Amsterdamie czy Kopenhadze, ale także można je spotkać w niedalekim Frankfurcie nad Odrą. W Polsce podobne strefy wprowadzono m.in. w Łodzi.

Najpierw miasto przymierzyło się do modernizacji deptaku na Hawelańskiej (odcinek od Sikorskiego do Studni Czarownic) wraz z ul. Wełniany Rynek na odcinku od Sikorskiego do Hawelańskiej. Ze względu na zakres prac (połączenie z budową sieci wodociągowej) pieniądze były rezerwowane w budżecie miejskim - 2,4 mln zł, ale również przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - prawie 200 tys. zł.

Swoje oferty złożyły trzy firmy. Najtańszą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Steinbudnex-J.M.” ze Świdnicy, łącznie w obu zakresach robót na niecałe 3,2 mln zł. Oferty na nieco ponad 4 mln zł złożyły Spółka z o.o. Gorem z Gdańska oraz Agencja Usługowa Stanisław Cap z Międzyrzecza.

- Najpierw odbędzie się analiza złożonych dokumentów w procesie przetargowym; trzeba ocenić, czy cała procedura przebiegła prawidłowo - stwierdził Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Czy po ocenie całej procedury miasto dołoży brakujące 600 tys. zł? Jeśli tak, to prace w tej części centrum Gorzów powinny być zakończone w siedem miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą modernizacji.