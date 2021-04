- Szybkość od początku sezonu na pewno cieszy, motocykle od pana Ryszarda Kowalskiego spisują się jak należy, ale przede wszystkim ważne jest, co dobrego w pierwszych meczach zrobiła nasza drużyna - opowiadał Bartosz Zmarzlik. - Ten start rozgrywek to jest zawsze niepewność. Pierwsze występy na wyjeździe i w domu. My zdobyliśmy niepokonane od kilku lat Leszno i teraz dość pewnie wygrywamy u siebie z Lublinem. Z fotela ten ostatni mecz może wyglądał na łatwiejszy, ale wcale tak nie było. Motor walczył, ostro się stawiał. My jednak mamy znów po swojej stronie Martina Vaculika, który nie tylko dodatkowo robi atmosferę, ale jest świetnym zawodnikiem. Wszyscy chłopacy się starają, oby tak dalej.

Stal ma liderów z prawdziwego zdarzenia, wygrała aż 12 na 15 wyścigów indywidualnie. Trener Stanisław Chomski, który przez niejednoznaczny test na koronawirusa drugi raz w tym sezonie nie mógł być z zespołem w parkingu, zawsze powtarzał, że w żużlu najpierw trzeba szukać ludzi do wygrywania biegów, a wtedy wszystko staje się łatwiejsze. Faktycznie, jeśli Zmarzlik z Vaculikiem za bardzo nie spuszczą z tonu, nikt przed meczem z Gorzowem w sezonie 2021 nie może być spokojny. Ostatni raz dwóch stalowców w jednym spotkaniu nie pokonał żaden z przeciwników w kwietniu 2018 r. Czytaj także: Zmarzlika i Vaculika nie dogonił żaden z żużlowców Lublina. Stal wygrywa z Motorem 52:38 - Jestem zadowolony, że choć pogoda nas nie rozpieszczała i zimno z deszczem uniemożliwiały więcej treningów, poradziliśmy sobie z Motorem, który przecież zmienił skład i też ma swoje ambicje - powiedział trener Piotr Paluch, który drugi raz zastępował Chomskiego i ponownie wygrał. - Rywale długo się trzymali, posiłkowali się rezerwami taktycznymi. My jednak mieliśmy dwóch bezbłędnych liderów, których mocno wspierali Anders Thomsen i Szymon Woźniak. Nasza formacja juniorska zdobyła mniej punktów od rówieśników gości. Wiemy jednak, że para Motoru jest typowana na jedną z tych najsilniejszych. Uważam, że nasze chłopaki pojechały z zębem, i to też się liczy. Nikt nie skończył zawodów z zerem, tak jak w Lesznie. Rafał Karczmarz o jedyny punkt powalczył na dystansie. W ten sposób mamy przed rewanżem niezłą zaliczkę, w kontekście punktu bonusowego. W niedzielę, 18 kwietnia gorzowski zespół czeka drugi ligowy wyjazd. Tym razem do Grudziądza. GKM otworzył sezon porażką 39:51 w Zielonej Górze. Spotkamy tam starych znajomych - Krzysztofa Kasprzaka i Mateusza Bartkowiaka. RANKING STALOWCÓW PO 2. MECZU PGE EKSTRALIGI 2021 (według liczby zdobytych punktów): Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa 1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2020: 2,430) – 10, 29 (0), 2,900, 14,50

7. Rafał Karczmarz (1,104) - 8, 4 (0), 0,500, 2,00 PROGRAM 3. KOLEJKI: piątek, 16 kwietnia godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno - eWinner Apator Toruń godz. 20.30 Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra niedziela, 18 kwietnia godz. 16.30, nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 1. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 2 4 +20

2. Betard Sparta Wrocław 1 2 +12

3. Fogo Unia Leszno 2 2 +2

4. eWinner Apator Toruń 2 2 0

5. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 2 2 0

6. Eltrox Włókniarz Częstochowa 1 0 -8

7. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 1 0 -12

8. Motor Lublin 1 0 -14 Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5.-7. zostają w lidze. ZALEGŁE MECZE Z 1. KOLEJKI: piątek, 23 kwietnia godz. 18, Eleven Sports Motor Lublin - Eltrox Włókniarz CzęstochowaFogo Unia Leszno - eWinner Apator Toruń godz. 20.30 Eleven Sports Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.