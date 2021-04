Przez dodatkowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa przerwa w rozgrywkach czwartoligowych trwała prawie miesiąc.

Dzięki dużej determinacji pierwsi znów zagrali piłkarze z lubuskich klas okręgowych. Kluby skompletowały dokumenty dotyczące stypendiów sportowych, drobnych gratyfikacji dla zawodników, których posiadanie daje zielone światło do dalszej gry. Dłużej to trwało w czwartej lidze, ale też się udało. Nie grają wszyscy, ale stilonowcy tak.

Trzy kolejki, których nie udało się rozegrać w ostatnich tygodniach, zostały przesunięte na czerwiec. Końcówka rundy wiosennej będzie bardzo gorąca, bo zawodników czekają również mecze w środku tygodnia.

Powrót do ligowej rywalizacji nie był w wykonaniu Stilonu jakiś bardzo okazały, najważniejsze jednak, że zwycięski. Tuż przed przerwą gorzowianie wykonywali rzut rożny. W zamieszaniu w polu karnym Pogoni piłkę do siatki gospodarzy wpakował Łukasz Maliszewski.

W sobotę, 17 kwietnia drużyna Stilonu zagra w roli gospodarza ze Stalą Sulęcin.

POGOŃ SKWIERZYNA – STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:1 (0:1)

BRAMKA: Maliszewski (45.)

STILON: Bukowski – Ograbek (85. min Dziduch), Nidecki, Majerczyk – Kaniewski, F. Wiśniewski, Świerczyński, Łaźniowski (63. min Kalinowski) – Surmaj, Maliszewski (76. min G. Wiśniewski), Yoshida (51. min Kurlapski).

WYNIKI Z 25. KOLEJKI:

Pogoń Skwierzyna – STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:1, Pogoń Świebodzin – Carina Gubin 1:1, Stal Sulęcin – Dąb Sława Przybyszów 0:0, Piast Iłowa – Odra Nietków 1:0, Meprozet Stare Kurowo – Tęcza Krosno Odrzańskie 6:0, Polonia Słubice – ZAP Syrena Zbąszynek 2:1, Czarni Żagań – Lechia II Zielona Góra 2:1.

1. Carina Gubin 21 50 65:20

2. Dąb Sława Przybyszów 21 44 56:33

3. Ilanka Rzepin 20 42 57:26

4. Polonia Słubice 21 40 37:24

5. STILON PROSUPPORT GORZÓW 21 39 37:17

6. Odra Nietków 21 37 45:30

7. Czarni Browar Witnica 20 34 34:35

8. Spójnia Ośno Lubuskie 20 32 34:29

9. Arka Nowa Sól 20 27 33:35

10. Korona Kożuchów 20 26 32:29

11. Czarni Żagań 21 26 33:33

12. Piast Iłowa 21 25 38:41

13. Meprozet Stare Kurowo 21 24 30:42

14. Lechia II Zielona Góra 21 23 39:39

15. Pogoń Świebodzin 21 23 28:34

16. ZAP Syrena Zbąszynek 21 22 32:43

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 20 12 16:65

18. Pogoń Skwierzyna 21 12 20:57

19. Stal Sulęcin 20 7 15:49

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.