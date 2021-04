Nowoczesny pawilon dla intensywnej terapii, dzienna chemioterapia, Pracownia Żywienia Pozajelitowego i poczekalnia dla izby przyjęć - cztery inwestycje Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie lada moment, jeszcze w kwietniu i maju, będą służyły pacjentom. Łącznie kosztowały ponad 50 mln zł.

Najlepiej nie odwiedzać tych miejsc, unikać chorób. Wiemy jednak doskonale, że życie dyktuje zupełnie coś innego. Kiedy musimy trafić do szpitala, korzystać z pomocy specjalistów, chcemy, aby nam pomogli, ulżyli w cierpieniu, postawili trafną diagnozę.

W gorzowskim szpitalu zmiany na lepsze w wielu miejscach były wyczekiwane przez lata. Dziś możemy powiedzieć: dzieje się. Pacjenci z tych zmian powinni być zadowoleni.

Odbiór końcowy przeszła już nowa poczekalnia dla izby przyjęć oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. To już nie jest ciasny korytarz. Na prawie 400 m kw. znajdzie się przestronne, nowoczesne i przyjazne miejsce oczekiwania na przyjęcie do szpitala, punkty rejestracji czy poczekalnia dla małych pacjentów ambulatorium chirurgicznego.

Kwiecień 2021 r. Inwestycje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. Nowa izba przyjęć, Pododdział Dziennej Chemioterapii, pawilon medyczny Odziału Intensywnej Opieki Medycznej, Kliniki Hematologii i Banku Komórek Macierzystych oraz Pracownia Żywienia Pozajelitowego lada moment zaczną służyć pacjentom FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Nowa izba przyjęć ma też oddzielne pomieszczenia, w których będzie można przeprowadzać testy na COVID-19 np. przed przyjęciem do szpitala.

- Wszystko zostało pomyślane tak, żeby umożliwić pacjentom zachowanie dystansu społecznego - mówił Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

Poczekalnia izby przyjęć powstała pod wiatą wjazdową do szpitalnego oddziału ratunkowego. Trudno uwierzyć, że w miejscu przeszklonego pawilonu była po prostu droga.

Inwestycja kosztowała ok. 1,7 mln zł. To pieniądze m.in. z darowizn, które wpłynęły na konto szpitala, gdy zaczęła się pandemia.

- Bardzo wiele instytucji, firm i osób prywatnych przekazało na nasze konto darowizny - dodał prezes Ostrouch. Darczyńców - fundatorów izby - upamiętni tablica, która znajdzie się w budynku.

W najbliższy poniedziałek, 12 kwietnia, odbiór końcowy przejdzie pawilon oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, Kliniki Hematologii oraz Banku Komórek Macierzystych. To największa - w ostatnim czasie - inwestycja szpitala. Kosztowała prawie 44 mln zł, a finansowały ją Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i szpital.

Obiekt ma trzy kondygnacje (jest połączony z budynkiem głównym szpitala). To ponad 2300 m kw. powierzchni użytkowej. Pawilon pozwoli na powiększenie OIOM-u (o 10 łóżek, w sumie będą 22), urządzenie Kliniki Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (z pododdziałami leczenia ostrych białaczek i przeszczepowym) oraz Banku Komórek Macierzystych.

Ponad 5 mln zł (z tego 3 mln zł przekazał urząd marszałkowski) kosztowała budowa pododdziału dziennej chemioterapii. To wygodna, duża sala z 32 stanowiskami do chemioterapii, pomieszczenie do kompletowania leków, gabinety lekarskie i zabiegowe oraz poczekalnia dla ok. 50 pacjentów.

- Konsole, przy których staną fotele pacjentów, są autorskim pomysłem naszego personelu. Są zaprojektowane niemal na miarę. Każda z nich będzie wyposażona w gniazdo słuchawkowe, kilka gniazd USB i specjalny uchwyt do urządzeń multimedialnych - mówił Jerzy Ostrouch.

Tworzenie dziennych oddziałów chemioterapii to światowa tendencja w leczeniu. - Chemioterapia obciąża chorych fizycznie i psychicznie, dlatego potrzebują naprawdę dobrych warunków - dodał wiceprezes szpitala Robert Surowiec.

Klinika Hematologii zyska 15 miejsc - sześć w pododdziale leczenia ostrych białaczek i dziewięć w pododdziale przeszczepowym. Nowość to Bank Komórek Macierzystych. Pokoje przygotowane dla pacjentów naprawdę robią wrażenie. W każdym łazienka, szafki, nowoczesne, przyjazne wyposażenie. Wszystko w najwyższych standardach czystości oraz sterylności.

- Cieszę się, że wchodzimy w zupełnie nową erę leczenia pacjentów - mówiła dr Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, kierująca oddziałem Kliniki Hematologii. - Wcześniej komfort pacjenta nie był brany pod uwagę, teraz to podstawowa rzecz.

- Czekaliśmy na te zmiany przez lata, ale nowy oddział to niebo a ziemia do tego starego - przyznał dr Jerzy Czyżewski, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. - Zyskujemy bardzo przestronne miejsce, z nowoczesnym sprzętem. Wszystko tak pomyślane, aby leczenie było jak najbardziej skuteczne. Przygotowujemy się, aby etapami zacząć przenosić się w nowe miejsce. To skomplikowane, bo walczymy wszyscy z pandemią koronawirusa.

Gotowa jest już kolejna inwestycja szpitalna - jedyna w woj. lubuskim Pracownia Żywienia Pozajelitowego na terenie szpitalnej apteki. - Czekamy już tylko na program komputerowy i możemy zaczynać - wyjawiła Karolina Gaweł, szefowa placówki.

Urządzenie pracowni kosztowało 764 tys. zł. Pozwoli ona farmaceutom przygotowywać (w warunkach absolutnie sterylnych) mieszanki żywieniowe dla malutkich pacjentów oddziału noworodkowego z pododdziałem intensywnej opieki nad noworodkiem oraz uzupełniać witaminami i mikroelementami posiłki dla dorosłych.

